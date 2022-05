Beautiful anticipazioni: Hope non torna indietro ma le Logan tifano per Liam

Liam (Scott Clifton), che ora starà da Bill (Don Diamont), si confida con Wyatt (Darin Brooks) sulla separazione da Hope (Annika Noelle), mentre la vita sentimentale del fratello va alla grande…Liam non si aspettava di restare “single” dopo la notizia sulla paternità del bambino di Steffy, che non è figlio suo. E’ cambiato tutto in pochissimo tempo e a quanto pare Hope non ha intenzione di cambiare idea. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate, iniziando dalla trama di domani, 24 maggio 2022. Hope per il momento non sembra aver cambiato idea, anzi… Tutti pensavano che dopo aver scoperto che il figlio di Steffy è di Vinny, la ragazza avrebbe voltato pagina e dato una nuova possibilità a Liam ma a quanto pare non è così. Hope proprio non riesce a perdonarlo…Ma vediamo che cosa accadrà nei prossimi appuntamenti con la soap di Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 24 maggio 2022

Brooke (Katherine Kelly Lang) parla con Katie (Heather Tom) e Donna (Jennifer Gareis) della situazione di Hope: se la Logan spera che la figlia possa perdonare Liam, le due zie sembrano meno empatiche nei confronti del pentimento del giovane Spencer. Shauna (Denise Richards) è felice per il nuovo lavoro di Flo (Katrina Bowden) alla Forrester Creations. Finalmente sua figlia può godersi un presente sereno e sperare in un futuro più che raggiante…Tutte le sorelle Logan fanno il tifo per il giovane Spencer ma le cose non sono così semplici.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 24 maggio 2022. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.