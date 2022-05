Beautiful anticipazioni: Wyatt e Flo pronti alle nozze, il matrimonio si farà?

Liam non riesce a farsi perdonare da Hope e la figlia di Brooke non trova altra soluzione: almeno per il momento pensa che solo il divorzio sia la cosa giusta da fare. Tutte le Logan stentano a credere che l’amore possa portare Hope a prendere questa decisione ma la stilista a quanto pare, non ha intenzione di cambiare idea neppure adesso che sa che il bambino di Steffy è figlio di Finn e che loro due progettano un futuro insieme. Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani 25 maggio 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo quelle che sono le intenzioni di Hope: si lascerà convincere dalle persone che credono ancora nel suo matrimonio con Liam? Nel frattempo Katie (Heather Tom), Donna (Jennifer Gareis) e Brooke (Katherine Kelly Lang) convocano Flo (Katrina Bowden), accompagnata da Shauna (Denise Richards). La Fulton apprende che le tre zie vorrebbero che lei assumesse legalmente il cognome di Storm, diventando una Logan in modo ufficiale…

Ma vediamo la trama per la puntata di Beautiful di domani, 25 maggio 2022. Ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 25 maggio 2022

Liam (Scott Clifton) ha rassicurato Wyatt (Darin Brooks) su Flo (Katrina Bowden): ha lasciato andare la rabbia verso la ragazza molto tempo fa ed è certo che, se il fratello la ama, significa che sia una brava persona. Liam in questo momento tra l’altro, deve occuparsi di altro visto che la sua famiglia sta andando in pezzi. Non credeva davvero che Hope fosse così irremovibile e invece a quanto pare la ragazza non torna indietro sui suoi passi…Per un matrimonio che finisce, ce n’è però un altro che potrebbe essere celebrato. Wyatt infatti ha detto a Liam che vuole chiedere a Flo di diventare sua moglie. La ragazza accetterà? Dopo aver superato tanti ostacoli forse anche per i due fidanzati, è arrivato il momento di viversi al meglio questo amore!

