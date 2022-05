Beautiful anticipazioni: Thomas a caccia si consensi, Brooke si fiderà di lui?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 30 maggio 2022? Come sempre lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano tutto, ma proprio tutto quello che sta per accadere a Los Angeles…Hope (Annika Noelle) si confida con Paris (Diamond White), mentre Liam (Scott Clifton) fa lo stesso con Bill (Don Diamont) e Wyatt (Darin Brooks). Hope non riesce proprio a pensare di poter avere al suo fianco Liam, dopo quello che è successo con Steffy. Nel frattempo Wyatt e Flo non vedono l’ora di dire a tutti quello che sta per succedere: c’è un matrimonio da organizzare. Ovviamente Quinn e Shauna sono al settimo cielo e non vedono l’ora di darsi da fare per queste nozze…Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama di Beautiful per la puntata di domani. La soap americana ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5 e a seguire una nuova puntata di Una vita.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 30 maggio 2022

Thomas (Matthew Atkinson), che ha ascoltato la discussione tra Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang), prova a riguadagnarsi la fiducia della matrigna. Ridge sta cercando in tutti i modi di chiedere a Brooke di dare una nuova possibilità a suo figlio e proprio non riesce a capire perchè Brooke non ci riesca…Thomas non nega di ritenere che Liam non sia il meglio per Hope come Brooke sostiene: gli anni in cui ha ripetutamente ferito Hope e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) lo dimostrano. Per questo Brooke è certa che lui sia ancora ossessionato da Hope. Per il momento una tregua tra i due a quanto pare, sembra essere davvero difficile…

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Beautiful da non perdere su Canale 5.