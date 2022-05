Beautiful anticipazioni: Thomas vuole davvero riconquistare Hope? Wyatt e Brooke sospettano

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 31 maggio 2022? Come si concluderà questo mese per la soap americana di Canale 5? Brooke riuscirà ad andare avanti perdonando Thomas e dandogli una seconda possibilità e accetterà di fidarsi di lui come Ridge le ha chiesto di fare? Sembra molto difficile nonostante Thomas appaia molto cambiato rispetto al passato…Nel frattempo, dopo aver parlato con Ridge (Thorsten Kaye) dei progressi di Thomas (Matthew Atkinson), Hope (Annika Noelle) riceve un tentativo di riavvicinamento da parte di Flo (Katrina Bowden), ma la ragazza riserva freddezza nei confronti della cugina…

Che cosa succederà quindi nell’ultima puntata di Beautiful in onda nel mese di maggio? Scopriamolo con le ultime news e le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 31 maggio 2022

Thomas continua a provare a riscattarsi agli occhi di Brooke (Katherine Kelly Lang): lo conosce da quando è nato e ha contribuito alla sua crescita, perché non riesce più a vedere del buono in lui? Brooke dal canto suo non può negare l’evidenza e si rende conto che Thomas sembra essere molto cambiato rispetto al passato ma nello stesso tempo non sa perchè, proprio non riesce a fidarsi di lui. E non è la sola. Wyatt sta preparando il suo matrimonio con Flo ed è felice di come procede la sua vita ma non può fare a meno di mettere in guardia suo fratello Liam: Thomas a suo dire, approfitterà di questo momento per ostacolare ancora una volta il rapporto tra lui e sua moglie. Ora quasi ex moglie visto che Hope non sembra aver cambiato idea ed è pronta a divorziare da Liam dopo quello che ha dovuto subire…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5. E a seguire una nuova imperdibile puntata di Una vita.