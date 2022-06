Una vita anticipazioni: 5 anni dopo ad Acacias 38 cambia tutto

Siamo al secondo salto temporale nel giro di pochi mesi. Oggi infatti il pubblico di Canale 5 assisterà a una puntata molto particolare di Una vita. Vi abbiamo già detto infatti, che vedremo nella puntata del 2 giugno l’attentato ad Acacias 38, con la bomba fabbricata da Soledad che cambierà il destino di molte persone. Una bomba che provocherà la morte di alcuni dei più amati protagonisti della soap spagnola. Ma non solo. Sempre nella puntata di Una vita in onda oggi, vedremo anche il nuovo salto temporale. Saranno infatti passati ben 5 anni dal giorno in cui il quartiere è stato sconvolto dall’esplosione della bomba. Chi è rimasto deve fare i conti con le perdite; poi ci sono i nuovi arrivati e il tempo ha cambiato anche la vita di molte delle persone che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Siete curiosi di scoprire che cosa succederà e soprattutto che cosa è successo in questi 5 anni prima delle nuove vicende dei protagonisti di Acacias 38?

Una vita anticipazioni prossime puntate: sono passati 5 anni ad Acacias 38

Il salto temporale ci porterà proprio all’anniversario dell’esplosione. Alcuni degli abitanti di Acacias usciranno dalla chiesa, dove hanno ricordato i loro cari. Rivedremo Lolita, da sola. La donna infatti ha perso due pezzi importanti della sua famiglia. Parliamo di Antonito, che è morto poche ore dopo l’esplosione in ospedale . La donna è rimasta vedova ma non solo. Anche Carmen, è venuta a mancare. La moglie di Ramon è morta . Il Palacios non si è mai ripreso e per questo, non parteciperà neppure alla messa. Sono morti lo ricordiamo, anche Marcos e Anabel, ma la loro morte non ha avuto nulla a che fare con la bomba…In chiesa c’erano anche Rosina e Liberto: sono passati 5 anni e sono ancora insieme. Ma c’è una novità nella loro vita: sono ormai poveri, ma non lo dicono a nessuno e nascondono il fatto di esser caduti in disgrazia. Lolita ha mandato Moncho al paese e non va più d’accordo con Ramon.

Tra i protagonisti della soap ritroveremo anche Alodia, che ha perso il figlio che aspettava poco dopo il matrimonio con Ignacio, ora appare come una moglie snob di un illustre medico. Una nuova coppia è entrata a far parte della vita del quartiere, David e Valeria; i due, apparentemente molto affiatati, in realtà sembrano celare dei segreti. Felipe sta bene, si è salvato ma è sconvolto per quello che è successo. Stanno bene anche Fabiana e Servante, che sono ancora sposati.

E vedremo anche Genoveva e Aurelio, che a quanto pare, sono una coppia… I coniugi Quesada si stabiliscono al piano nobile con il maggiordomo Marcelo. Ad Acacias 38 c’è anche Casilda, che lavora per Felipe…