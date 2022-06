Un altro domani anticipazioni: Sergio inganna di nuovo Julia, nuovo terremoto in arrivo

Ha esordito con ascolti eccellenti la nuova soap di Canale 5 Un altro domani. Oltre 2 milioni di spettatori per la prima puntata di Dos Vidas, che in Italia è arrivata appunto con il titolo, Un altro domani. Una soap diversa da quelle che di solito vediamo che si muove tra il presente di Julia, una ragazza di trent’anni che vive nel nostro tempo, e la vicenda di Carmen ambientata invece negli anni ’50’ tra Africa e Spagna. Due storie che si intrecciano con una serie di flashback studiati nei minimi dettagli. La soap non lascia niente al caso: dalle battute ironiche a quelle più riflessive, bisogna ammettere che siamo di fronte a un ottimo prodotto e forse, anche per questo, gli ascolti reggeranno più facilmente.

Ma torniamo alla trama di Un altro domani visto che i più curiosi si stanno già chiedendo come andrà a finire tra Sergio e Julia. Molti spettatori sentono “puzza” di feeling tra Tirso, il giovane che Julia ha conosciuto nel paesello sperduto di suo padre, e la ragazza. Per il momento possiamo dirvi che tra loro ci sarà solo una bella amicizia visto che Julia, molto presto, deciderà di sposare Sergio.

Ve ne parliamo in modo più approfondito in questo articolo.

Un altro domani anticipazioni: come andrà a finire tra Sergio e Julia?

Come vi abbiamo dunque raccontato, alla fine, Julia, sposerà Sergio, anche perchè il ragazzo farà dei passi verso di lei, o almeno così sembrerebbe. Dopo il matrimonio, l’imprenditore inizierà a suggerire a sua moglie che forse, la casa che suo padre biologico le ha lasciato, potrebbe essere venduta. Julia inizialmente sembrerà non essere d’accordo, perchè dopo aver trovato i diari di Carmen, sente un legame molto forse con quella casa. Poi però deciderà di pensarci e inizierà a valutare la possibilità di vendere a Tirso, che vorrebbe ampliare il suo albergo. Sergio però non sarà molto entusiasta di questa scelta, ha già trovato un altro acquirente. E proprio mentre Julia deciderà il da farsi, succederà una cosa che lei non si aspettava…

Cercando un documento per la casa tra le cose del suo neo marito, troverà una fattura che certifica il fatto che Sergio, ha fatto finta di essere disperso nel bosco, solo per impietosirla e farla spaventare. In realtà ha passato la notte in albergo. Questo nuovo imbroglio, porterà Julia a decidere di separarsi. Sarà un divorzio reale o solo un momentaneo allontanamento? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Un altro domani, l’estate è lunga e di cose, ne succederanno tante!