Un altro domani anticipazioni: Julia e Sergio si sposeranno nonostante tutto?

Si è conclusa da pochi minuti la prima puntata di Un altro domani, la nuova soap di Canale 5. Una soap spagnola pronta a fare compagnia al pubblico di Mediaset per tutta l’estate e anche questa volta, vivremo avventure ambientate tra Spagna e Africa. La soap arriva in Italia con il titolo Un altro domani ma altri non è che Dos Vidas. Abbiamo conosciuto Julia, una ragazza delusa dalle persone intorno a lei che a pochi giorni dal matrimonio ha deciso di mettere tutto in discussione, dopo aver scoperto che sua madre le ha mentito. Ha un padre biologico che ha deciso di cercarla dopo la sua morte e di lasciarle una casa in eredità…Julia, pochi giorni prima del matrimonio, ha anche scoperto che Sergio, il suo fidanzato, ha deciso che andranno a vivere in Canada, senza però consultarla. Una decisione che però ha messo tutto in discussione. Julia non sembra più essere convinta di nulla: il matrimonio quindi si farà? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano la trama delle prossime puntate di Un altro domani.

Un altro domani anticipazioni prossime puntate: Julia e Sergio si sposeranno?

La storia tra Julia e Sergio sarà parecchio intricata. Infatti, nella data prestabilita, Julia deciderà di non sposare Sergio e glielo dirà con una telefonata, mentre più di 500 invitati aspettano per celebrare alle nozze… Julia però cercherà di capire che cosa prova per Sergio e se davvero, la loro storia d’amore, deve essere chiusa senza che ci sia per loro un futuro.

Nelle prossime puntate di Un altro domani, Sergio si addentrerà da solo nel bosco, dopo aver avuto un faccia a faccia con la sua fidanzat, e farà perdere le sue tracce per diversi giorni. A quel punto, constatando che la Infante è davvero disperata per avere messo l’ex fidanzato in pericolo, Tirso si metterà sulle tracce di Cuevas e, fortunatamente, riuscirà a ritrovarlo. In preda ai sensi di colpa, Julia tenterà quindi un ulteriore chiarimento con Sergio e farà nuovamente l’amore con lui (al culmine di una serata romantica dove ripercorreranno gli alti e bassi della loro storia).

Il mattino successivo, ammettendo di aver compreso tutti gli errori fatti, Sergio si dirà dunque disposto a riprovarci e chiederà a Julia se lei voglia sposarlo quel giorno stesso senza nessun invitato. Julia si renderà conto che ama ancora Sergio e che per loro ci potrà essere un futuro. E così la ragazza chiederà a Tirso e ad Elena di fare da testimoni…Il matrimonio si farà nonostante Tirso provi qualcosa per Julia. Ma Sergio non è stato del tutto sincero con la fidanzata, ora neo moglie per cui, nelle puntate successive di Un altro domani, questa storia potrebbe regalare diversi colpi di scena…