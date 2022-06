Beautiful anticipazioni: Thomas vuole vendicare Vinny, scoprirà di Liam?

Sta succedendo davvero di tutto a Los Angeles e nelle prossime puntate di Beautiful continueremo ad assistere a diversi colpi di scena. Siete pronti a scoprire insieme a noi con le ultime news e le anticipazioni quello che succederà nelle puntate di giugno di Beautiful? Iniziamo proprio con la trama della puntata di domani, domenica 12 giugno 2022. Avrete visto che negli ultimi episodi, a Thomas è spettato un compito molto difficile, quello di riconoscere il cadavere del suo amico. E’ stato lui a dare un nome a quella salma, il nome di Vinny. Per quanto Thomas lo avesse allontanato, dopo quello che Vinny ha fatto a Steffy, tra i due c’era comunque un legame molto forte. Non a caso, Vinny ha sempre detto di aver fatto tutto quell’inganno solo per far si che Hope lasciasse Liam…Thomas adesso vuole andare fino in fondo. Mai immaginerebbe che in tutta questa storia, c’entra Liam. La verità sarà scoperta?

Beautiful anticipazioni: la trama del 12 giugno 2022

Hope cerca di stare vicino a Thomas che è davvero molto provato per la morte di Vinny. Quello che la figlia di Brooke non immagina è che a pochi passi da loro, Liam stia decidendo che cosa fare. Non ha ancora trovato la forza per denunciarsi e Bill continua a fare di tutto per tenerlo lontano dalla centrale di polizia… Nel frattempo Zoe vuole farsi perdonare da Paris e da Carter, il quale però non ha più fiducia in lei. Quinn cerca di intercedere con Carter in difesa di Zoe. Bill per il momento ha convinto Liam a non dire nulla dell’incidente e mette insieme tutti i tasselli per far si che nessuno possa scoprire che cosa è accaduto davvero. Thomas invece, parlando con Hope, le rivela che farà di tutto per cercare la persona che ha investito e ucciso Vinny. E quando scoprirà che è stato Liam, che cosa farà? Non ci resta che continuare a seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire tutti i dettagli!

Questa story line, come vi abbiamo detto più volte, porterà ancora ad altri colpi di scena. Non perdete quindi le nostre anticipazioni! Vi ricordiamo che di domenica Beautiful ci aspetta alle 14 e a seguire, un nuovo episodio di Una vita.