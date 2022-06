Una vita anticipazioni: Genoveva indaga su Valeria, scoprirà la verità sul suo vero marito?

Che cosa accadrà nella puntata del lunedì di Una vita? Le nostre anticipazioni ci rivelano proprio la trama della puntata in onda il 13 giugno 2022, pronti per scoprire le ultime news da Acacias 38? Domani andrà in onda come sempre alle 14,10, la prima parte dell’episodio 1413 della soap spagnola. Avrete visto che negli ultimi episodi, Lolita ha dovuto più volte gestire la situazione esplosiva in casa di Felipe e adesso sembra essere arrivata a una conclusione: l’avvocato ha bisogno di un professionista che lo assista, magari un infermiere. Valeria intanto cerca di non pensare a suo marito e a quello che le sta accadendo, dedicandosi invece alle lezioni con Alodia anche se la sua allieva, non sembra essere molto portata…

Una vita anticipazioni: la trama di domani, 13 giugno 2022

Fatima è sparita e Felipe sostiene che prima di andarsene lo ha derubato; Casilda scopre che sono spariti alcuni oggetti anche dalla soffitta. Fabiana però stenta a credere che Fatima possa aver rubato a casa di Felipe e ne parla con Lolita. Intanto Ignacio ha trovato a Felipe un nuovo infermiere, che però sembra già pronto ad andarsene a causa delle continue intemperanze dell’avvocato. Su insistenza di Luzdivina, Marcelo sembra finalmente disposto a mostrarsi più amichevole con i domestici in soffitta e si presenta da loro per fare colazione. Marcelo inizia davvero a pensare che Luzdivina somigli molto a Sara...Le fa anche delle domande e la ragazza sembra interessata a conoscerlo meglio: a quanto pare non aveva mai conosciuto un vero maggiordomo. Rosina e sua sorella continuano a fingere di non avere problemi economici ma la realtà è ben diversa…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 9 giugno 2022! Continuate a leggere le nostre news e le anticipazioni per scoprire tutto quello che vedremo su Canale 5.