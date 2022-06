Beautiful anticipazioni: Thomas inizia a sospettare e indaga per la morte di Vinny

Siete pronti per scoprire tutto, ma proprio tutto quello che accadrà nella puntata di Beautiful di domani, 15 giugno 2022? Come avrete visto le ultime puntate sono state caratterizzate dal crollo emotivo di Liam, che vorrebbe confessare alla polizia di aver investito e ucciso Vinny. Bill però ha impedito al figlio di farlo. Thomas, una volta riconosciuto il cadavere del suo amico, venuto a sapere del fatto che l’investitore è andato via scappando, ha giurato vendetta e adesso cerca di capire che cosa è successo. Nel frattempo il senso di colpa di Liam (Scott Clifton) lo porta ad avere allucinazioni in cui Vinny (Joe LoCicero) lo tormenta per averlo lasciato morire per strada…Hope si è resa conto che Liam è un po’ strano e non sa a che cosa è dovuto questo atteggiamento. Proprio poco dopo il loro riavvicinamento, tutto sembra essere cambiato. La ragazza non sa quello che Liam sta davvero passando…Ma adesso vediamo con le anticipazioni, quello che succederà nella puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 15 giugno 2022

Il vicecapo Baker fa visita a Thomas (Matthew Atkinson) interrogandolo sulla morte di Vinny: allo stilista è abbastanza chiaro che Baker non escluda la possibilità che non si sia trattato di un incidente. Quello che però i due non sanno è che in questa storia, nulla è come sembra e che, come vedremo nelle prossime puntate, i colpi di scena davvero non mancheranno. Thomas intanto, inizia a pensare che, visto quello che ha fatto di recente Vinny, ci possano essere diverse persone che avrebbero potuto volerlo morto…

Beautiful anticipazioni prossime puntate: tutta la verità sulla morte di Vinny

Se siete curiosi di sapere che cosa succederà nelle prossime puntate, e di scoprire quindi che ne sarà di Liam, continuate a leggere, siete nel posto giusto! Nei prossimi episodi di Beautiful in onda in Italia scopriremo che Thomas, troverà dei messaggi che Vinny gli ha lasciato prima di morire, messaggi in cui c’è tutta la verità sulla sua morte.

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.