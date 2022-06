Beautiful anticipazioni: Thomas sospetta, chi ha ucciso Vinny? Vuole la verità

Siete pronti a scoprire se alla fine Liam deciderà di confessare oppure no? E Thomas, scoprirà che cosa è successo davvero al suo amico Vinny? Ve ne parliamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 16 giugno 2022. Pronti quindi per le ultime news da Los Angeles?Baker (Dan Martin) spiega a Thomas (Matthew Atkinson) il perché non escluda che la morte di Vinny (Joe LoCicero) sia stata premeditata. Thomas dal canto suo sa bene che c’erano diverse persone che avrebbero potuto volere Vinny morto dopo quello che è successo con il test di paternità fatto da Steffy e manomesso appunto dal suo amico…Ridge viene a sapere quello che è successo a Vinny e Hope parla con l’uomo anche di quella che è stata la strana reazione di Liam…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani, 16 giugno 2022

Secondo il tenente, non c’è traccia di portafoglio e documenti né addosso a Vinny né nella sua auto o a casa, è come se qualcuno avesse cercato di intralciarne l’identificazione per pulire le proprie tracce. Bill a quanto pare, potrebbe aver fatto una pessima mossa, non sarebbe stato meglio chiamare le forze dell’ordine subito invece che manomettere tutto? Quinn (Rena Sofer) prova a parlare con Carter (Lawrence Saint-Victor) a favore di Zoe (Kiara Barnes) e l’avvocato è testimone della freddezza di Eric (John McCook) nei confronti della moglie. Per il momento Liam decide di seguire i consigli di suo padre e continua a tacere ma è logorato anche perchè continua a vedere il fantasma di Vinny…

Beautiful anticipazioni prossime puntate: la verità su Vinny

Thomas continuerà a indagare anche per conto suo perchè ha capito che in questa storia, c’è qualcosa che non torna. E come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful non sbaglia perchè Liam non ha poi tutta la colpa di quello che è accaduto, anzi. Vinny prima di morire aveva ben studiato un piano…