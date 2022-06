Una vita anticipazioni: Genoveva trova le lettere, ad Acacias 38 arriva Dori

Genoveva ha ormai scoperto da tempo che Aurelio le sta nascondendo qualcosa ma non le è ancora ben chiaro cosa…Sa che David e Valeria in qualche modo hanno un segreto da proteggere e vuole scoprirlo a tutti i costi, anche con la vita della seduzione ma questa volta, l’uomo che ha puntato, non casca ai suoi piedi…Cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 18 giugno 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 episodio raddoppiato. Sabato infatti vedremo la seconda parte dell’episodio 1415 di Acacias 38, l’episodio 1416 in modo integrale e la prima parte dell’episodio 1417. Non ci resta quindi che scoprire che cosa accadrà in questa puntata lunghissima! Un agente immobiliare vuole fare a Fabiana una proposta di acquisto per la pensione, ma la donna rifiuta senza neanche farlo parlare, cosa che Servante non sembra gradire; questi, intanto, si fa dare cento pesetas da Alodia, con la promessa di procurarle un clavicordo, ma è chiaro che ha in mente di impiegare il denaro per tutt’altro. Scopriamo cosa accadrà nella puntata del sabato, ecco per voi le ultimissime da Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 18 giugno 2022

Rosina invita Hortensia a rispettare di più Liberto. Casilda confida ad Azucena di aver dato a Guillermo qualche informazione su di lei, ma la fanciulla pensa al suo fidanzato dal quale non riceve notizie da tempo.

Aurelio fa delle avances a Valeria, ma l’arrivo di David impedisce che la situazione si possa maggiormente complicare…. Valeria si interessa del triste passato di David. A casa Palacios scoppia una nuova discussione fra Ramon e Lolita, che, ormai esausta, affida gli ultimi preparativi della commemorazione a Marina. Prudencio lascia la casa di Felipe e Marina si occupa di trovare una nuova infermiera. Si chiama Adoracion.

Servante cerca di convincere i domestici a dargli dei soldi da investire in Borsa. Marcelo istruisce Luzdivina su come impiattare i dessert e lei gli dimostra gratitudine e affetto accarezzandogli una mano. Casilda si presenta a casa di Valeria per fare le pulizie e la donna scopre che è stata un’idea di David per farsi perdonare dopo il litigio. Aurelio dice a Valeria di avere affittato un pianoforte di qualità per la sua esibizione. Genoveva, sempre più sospettosa, ruba le chiavi dello scrittoio di Aurelio e trova le lettere per Rodrigo mai spedite. Capisce quindi che il marito le sta nascondendo qualcosa di grosso. Lolita pensa che Dori potrebbe essere la persona giusta per aiutare Felipe. La nuova infermiera viene così presentata all’ex avvocato, che la tratta subito in modo scontroso…