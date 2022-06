Una vita anticipazioni: Genoveva vuole andare a fondo, Aurelio pronto a fare la sua mossa

Genoveva farà cadere David ai suoi piedi come è successo in passato anche con gli altri uomini che hanno avuto la sventura di incontrarla sul loro cammino? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 17 giugno 2022. Domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5, potremo seguire la prima parte dell’episodio 1415 di Acacias 38 per scoprire anche come andrà a finire tra Davide e Genoveva. La donna ha intenzione di scoprire che cosa le sta nascondendo Aurelio e per farlo, ha intenzione di usare tutte le sue carte… Felipe continua a lamentarsi di Prudencio. Liberto capisce di non avere abbastanza soldi per la ristrutturazione e pensa a chi chiedere un prestito. Guillermo spiega a Casilda che è stato tutto un malinteso e che la persona a cui è interessato è Azucena. E adesso le anticipazioni per la prossima puntata, curiosi di sapere che cosa succederà?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 17 giugno 2022

Genoveva approfittando dell’assenza di Valeria, va da David per cercare di sedurlo. L’uomo sta per cedere quando fa rientro la sua finta moglie e Genoveva è costretta a inventarsi una scusa per la sua presenza in casa ma ovviamente, non si scompone. In ogni caso, David sembra respinge le avance di Genoveva e lei si giustifica dicendo che lo stava mettendo alla prova per verificare la sua fedeltà alla moglie e la sua lealtà in generale. Ramon e Lolita continuano a divergere riguardo alla cerimonia di inaugurazione. Guillermo tenta di conquistare Azucena fingendosi interessato alle poesie. Liberto annuncia a Rosina di essersi fatto prestare del denaro dalla propria famiglia. Tra Felipe e Ramon continuano gli scontri, i due sono amici si, ma non riescono a trovare una intesa…

