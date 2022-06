Una vita anticipazioni: Genoveva vuole sedurre David per scoprire la verità

Pronti per la prossima puntata di Una vita? Come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata in onda il 16 giugno 2022. Domani su Canale 5 come sempre alle 14,10 vedremo la seconda parte dell’episodio 1414 di Acacias 38. La povera Lolita, come avrete capito, sta cercando di fare il possibile per aiutare Felipe ma non è facile…Aurelio crede di avere placato la curiosità di sua moglie e dà il suo permesso a David per lavorare come agente di Borsa. Tuttavia, Genoveva continua a indagare sull’uomo e cerca di sedurlo. Manca poco all’inaugurazione della piazza e Ramon continua a non volerne sapere nulla. Marina offre il suo aiuto a Lolita nell’organizzazione e, durante la visita della donna, Lolita riceve una lettera da parte del partito conservatore.

Ma vediamo adesso che cosa accadrà domani, con la nuova puntata di Una vita che andrà in onda come sempre dopo Beautiful.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 16 giugno 2022

Felipe continua a lamentarsi di Prudencio. Lolita prova a chiedere all’avvocato di fidarsi e lasciarsi aiutare ma le cose non sono affatto semplici. Liberto capisce di non avere abbastanza soldi per la ristrutturazione e pensa a chi chiedere un prestito. Deve stare molto attento però visto che nessuno dei suoi amici conosce quella che è la reale situazione economica in cui vivono…Guillermo spiega a Casilda che è stato tutto un malinteso e che la persona a cui è interessato è Azucena. La domestica accetta di aiutarlo a capire quali sono i gusti e gli interessi della giovane…Lolita decide di portare Marina a casa e la presenta a Ramon che si mostra per l’ennesima volta freddo e distaccato. Genoveva decide di andare a casa di David…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 16 giugno 2022 come sempre su Canale 5.