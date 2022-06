Una vita anticipazioni: Genoveva sospetta dopo le lettere , Aurelio deve sviare

Tante cose succederanno nelle prossime puntate di Una vita e come sempre, le nostre anticipazioni, ci rivelano proprio tutto quello che accadrà nei prossimi episodi della soap spagnola. Pronti a scoprire cosa vedremo? Iniziamo con la trama di Una vita per la puntata di domani, 19 giugno 2022. E’ domenica e quindi si andrà in onda dalle 14,25 circa alle 15, subito dopo Beautiful anche questa settimana. Lolita ha deciso di continuare ad aiutare Felipe, nonostante l’avvocato, continui a comportarsi male con lei. E alla fine in casa di Felipe arriva Dori, una nuova infermiera, quanto durerà? Nel frattempo Aurelio si avvicina pericolosamente a Valeria che però non sembra avere intenzione di cedere. Anche a Genoveva le cose vanno male: pensava di poter sedurre David e invece l’uomo, fedele ad Aurelio, non si è concesso e non ha rivelato nulla dei piani del marito della Salmeron…Ma vediamo adesso che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, ci aspetta la seconda parte dell’episodio 1417 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 19 giugno 2022

Come avrete visto Genoveva ha trovato le lettere che Valeria ha affidato ad Aurelio, lettere indirizzate al suo vero marito che non sono mai state spedite. Adesso ha qualcosa in mano non deve comprendere quello che sta succedendo. Liberto comunica alle sorelle Rubio che per far fronte alla ristrutturazione bisognerà attingere ai risparmi della famiglia e stringere ulteriormente la cinghia. Guillermo chiede un appuntamento ad Azucena, ma lei rifiuta dicendo che ha già un fidanzato. Bellita e Josè Miguel notano che Alodia è triste e annoiata, perché Ignacio non la considera. Ovviamente, Aurelio non è stupido e ha capito che sua moglie ha rovistato tra le sue cose anche grazie alle parole del suo maggiordomo che a quanto pare, è un fido alleato del padrone di casa…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani: appuntamento alle 14,30 su Canale 5.