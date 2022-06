Beautiful anticipazioni: Hope si sfoga con Thomas, lo stilista smaschera Liam?

L’arrivo di Bill ha impedito il peggio ma quanto si potrà andare avanti in questo modo? Hope ha capito che Liam le sta nascondendo qualcosa e vuole che suo marito le dica di che si tratta ma la verità, almeno per ora, è lontana perchè Liam, manipolato da suo padre, pensa ancora che raccontare tutto sulla morte di Vinny, non sia la cosa più saggia. Cosa accadrà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama di domani, 21 giugno 2022. Pronti per una nuova puntata della soap di Canale 5 e per altri colpi di scena in arrivo?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 21 giugno 2022

Confidando le difficoltà del suo matrimonio a Ridge (Thorsten Kaye), Eric (John McCook) rivela al figlio che non c’è più stata intimità con Quinn (Rena Sofer). Eric spiega a suo figlio che sono state davvero troppe le bugie che Quinn ha raccontato nel corso del tempo e sono state anche troppe le volte che ha cercato con le sue idee di cambiare il corso delle cose, e anche di manipolarlo. Per questo motivo il loro matrimonio non è più quello di un tempo, probabilmente non ha nessun senso continuare Eric, continua a chiedersi che cosa fare. A pochi passi dai due Forrester che si stanno confidando, anche Quinn fa lo stesso. Doveva intercedere per Zoe, con Carter ma a quanto pare il fascino del bell’imprenditore non la lascia indifferente anzi. La Fuller si lancia in apprezzamenti verso il giovane…

Dopo quello che è successo con Liam, Hope si sente ancora confusa e decide di parlare con Thomas di quello che sta accadendo. Gli confida che è come se sentisse che suo marito stia nascondendo qualcosa. Thomas metterà insieme i pezzi fino ad arrivare a smascherare Liam? Non ci resta che scoprirlo seguendo le prossime imperdibili puntate di Beautiful.