Beautiful anticipazioni, Liam sempre più tormentato: confesserà di aver ucciso Vinny?

Liam è un uomo distrutto. I sensi di colpa, il dolore per quello che è successo, tutte le bugie che sta raccontando alle persone a lui care e soprattutto a Hope. Non ce la fa più. Cosa deciderà di fare, confesserà di aver ucciso Vinny? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 22 giugno 2022. Pronti per scoprire le ultime news da Los Angeles? Le anticipazioni ci rivelano che Liam è sul punto di crollare, potrebbe confessare? Bill (Don Diamont) cerca di rimettere in riga Liam: non dovrà mai confessare, mettendo a rischio la sua libertà per una persona di basso livello quale era Vinny (Joe LoCicero). Bill ricorda a Liam tutto quello che Vinny ha fatto ( e non sanno tra l’altro che era anche lui a fornire a Steffy le pillole che l’hanno messa ko tempo prima che restasse incinta). Bill punta su questo, ma Liam, che non è mai stato come suo padre, continua a pensare che la cosa giusta da fare sia confessare.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 22 giugno 2022

Hope (Annika Noelle) confida a Thomas (Matthew Atkinson) le sue perplessità su Liam: è certa che qualcosa turbi il marito, oltre ai sensi di colpa per averla tradita. Thomas potrebbe mettere insieme i pezzi e capire che quello che è successo a Vinny è in qualche modo legato con questo cambiamento d’umore dell’ex di Hope? Che poi in realtà al momento non è neppure un ex, visto che lui e Hope si stavano pian piano riavvicinando. Ma dopo l’incidente tutto è cambiato e Liam sembra essere davvero un’altra persona. Quinn , dopo aver flirtato con Carter, cambia rotta . La Fuller (Rena Sofer) prova a passare del tempo con Eric (John McCook), sperando in un riavvicinamento. Ma tra i due a quanto pare, si è rotto qualcosa…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 22 giugno 2022 come sempre alle 13,40 su Canale 5.