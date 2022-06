Una vita anticipazioni: Aurelio deve calmare Genoveva, Valeria si confida con Azucena

Ci aspettano diversi colpi di scena nelle prossime puntate di Una vita, siete pronti per scoprire tutti i dettagli? Ecco le ultime news e le anticipazioni per la puntata di domani 24 giugno 2022. In onda su Canale 5 alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1420 della soap spagnola, come avrete visto, per Lolita, nonostante siano passati 5 anni dalla morte di Antonito, tutto è lo stesso molto complicato e la donna ha una crisi di pianto durante la quale viene consolata da Marina. Tra Aurelio e Genoveva le cose si fanno sempre più complicate, e quando l’uomo cerca di invitare la Salmeron al stare al suo posto, la donna tira fuori gli artigli come ha sempre fatto e ricorda all’imprenditore che tutto quello che lei ha avuto nella vita, lo ha ottenuto da sola e non accetta che nessuno le dia ordini.

Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita di domani…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 24 giugno 2022

Genoveva parla di Anabel davanti a Valeria, che si mette subito a indagare sul passato di Aurelio; questi, stanco dell’indiscrezione della moglie, minaccia di prendere seri provvedimenti, ma lei non sembra intenzionata a lasciarsi intimidire. Dori cerca di conoscere meglio Felipe e parla con Casilda della storia d’avvocato per capire come mai sia arrivato a questo stadio. Di cose purtroppo, Felipe, ne ha subite e anche di tragedie che hanno segnato la sua vita in modo inevitabile…Valeria, mentre sta dando lezioni di piano, racconta ad Azucena di essere stata innamorata di un altro uomo prima di David. L’uomo ascolta la conversazione e quando la giovane allieva va via, spiega a Valeria che è molto rischioso parlare di questi argomenti…

Aurelio capisce che deve dare delle spiegazioni a Genoveva se non vuole compromettere il suo piano…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5.