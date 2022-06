Una vita anticipazioni: Aurelio minaccia Genoveva mentre Valeria indaga, cosa scopre?

Cosa succederà nella puntata di Una vita di domani 23 giugno 2022? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38 e ci rivelano quello che accadrà nella soap spagnola più seguita su Canale 5. Come avrete visto, per Ramon è arrivato il momento di esprimere tutta la rabbia che da 5 anni tiene in corpo. Lolita, non sa più come gestire sui suocero e le cose si fanno sempre più complicate, adesso ha infatti anche attirato l’attenzione dei giornali…Felipe invece, con la presenza di Dori in casa, sembra essersi placato. Quanto durerà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita, ricordandovi che domani su Canale 5 andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1419 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 23 giugno 2022

Aurelio è stato parecchio chiaro con Genoveva, ricordandole che essendo sua moglie, gli deve rispetto e obbedienza ma probabilmente ha fatto molto male i suoi calcoli visto che la Salmeron, non è una donna che si lascia mettere i piedi in testa…Azucena, sconsolata per la repentina rottura del suo fidanzamento, tratta con freddezza Guillermo che ci rimane male. Fabiana è stufa della pigrizia di Servante e sembra aver esaurito la pazienza. David e Valeria parlando di quello che potrebbe essere il destino di suo marito, l’uomo le fa notare che Aurelio sta mostrando molta generosità nei suoi confronti…Intanto Lolita ha una crisi e viene consolata da Marina. Rosina viene a sapere che gli affittuari della tenuta di famiglia hanno deciso di andarsene, lasciando le sorelle Rubio in un mare di debiti.

Valeria capisce che indagando sul passato di Aurelio e su Anabel, di cui non sa nulla, potrebbe fare scoperte interessanti e prova a chiedere a David qualcosa…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta il 23 giugno come sempre alle 14,10 su Canale 5.