Una vita anticipazioni: Genoveva trama contro Aurelio, si alleerà con Valeria?

Pronti per la nuova puntata di Una vita che ci aspetta domani 22 giugno 2022? E pronti come sempre per le ultime news da Acacias 38? Le nostre anticipazioni ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani su Canale 5. Episodio 1419 domani, vedremo in onda su Canale 5 la prima parte. Come avrete visto, Dori è appena arrivata a casa di Felipe ma non sembra farsi turbare dagli atteggiamenti dell’avvocato. Genoveva invece ha tutte le intenzioni di scoprire che cosa sta nascondendo Aurelio e chi sono davvero Valeria e David. La giovane pianista invece, non può commettere passi falsi, sa bene che se succedesse, potrebbe perdere per sempre la possibilità di rivedere suo marito.

Non ci resta che scoprire adesso che cosa accadrà nella prossima puntata. Ma prima, per chi si fosse perso la puntata di oggi, ecco il riassunto.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 22 giugno 2022

Lolita conosce Fidel, vedovo di Maria Josè. Felipe ha un attacco di panico in casa e assume una grossa quantità di calmante, dunque non potrà presenziare né tenere il suo intervento. Anche Ramon ribadisce a Lolita di non avere alcuna intenzione di partecipare, ma poi, subito dopo il sentito discorso della nuora, si presenta in piazza con fare molto combattivo…Le parole di Ramon sconvolgono tutti i presenti e anche Lolita finalmente, ritrova il suo amato suocero in quelle parole e non può che commuoversi sentendolo parlare. Ma il discorso di Ramon è anche un forte attacco politico…Il padre di Antonito è molto duro, se la prende con la politica e con i politici presenti e le sue parole non passano inosservate tanto che, il giorno dopo la commemorazione, tutti i giornali parlano di quello che è stato detto nella piazza di Acacias. Nonostante si sia sfogato, con il suo discorso, l’atteggiamento di Ramon nei confronti degli altri non è cambiato, anzi. L’uomo è ancora rabbioso mentre invece Felipe, anche grazie alla presenza di Dori in casa sua, sembra essersi quasi ammorbidito.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 22 giugno 2022.