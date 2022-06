Una vita anticipazioni: Dori salverà Felipe dal baratro? Una nuova conoscenza per Lolita

Puntuali come sempre arrivano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata di domani, 21 giugno 2022? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38, in onda domani su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1418 della soap spagnola, pronti per scoprire che cosa vedremo? Dori ha fatto il suo ingresso in casa di Felipe. Marina sembra essere fiduciosa e crede che questa volta l’avvocato possa lasciarsi aiutare mentre Lolita, non ha più speranze. Genoveva ha intenzione di capire che cosa sta nascondendo Aurelio nonostante suo marito l’abbia invitata a smetterla di cercare. Le prossime puntate di Una vita saranno ricche di colpi di scena: vedremo Genoveva continuare a indagare sulla strada coppia di Acacias 38 e anche Lolita, fare una nuova conoscenza…Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama per la puntata di domani della soap di Canale 5 che ci aspetta come sempre alle 14,10.

Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 21 giugno 2022: la trama

Dori ha un diario sul quale prende appunti e scrive tutto quello che riguarda la salute di Felipe. L’uomo non è ancora al massimo della sua forma, anzi. Prima della commemorazione, Genoveva e Aurelio hanno un acceso scontro ma per il momento, la Salmeron non immagina neppure quello che suo marito le sta nascondendo…Valeria non vorrebbe partecipare alla commemorazione ma sa che deve fare tutto quello che Aurelio vuole per non mettere a rischio la vita di suo marito. Azucena riceve finalmente l’attesa lettera da parte del fidanzato, nella quale però lui le comunica di voler interrompere la relazione. La cerimonia di commemorazione delle vittime dell’attentato ha inizio e un fotografo, dopo essersi scambiato uno sguardo d’intesa con David, inizia a scattare immagini di Valeria seduta al pianoforte…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire le ultime news da Acacias 38.