Una vita anticipazioni: Azucena lasciata dal fidanzato, Valeria potrà rivedere il suo vero marito?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 20 giugno 2022? Come inizia questa settimana all’insegna della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38, domani in onda la prima parte dell’episodio 1418. Come avrete visto in queste puntate del fine settimana, Genoveva non si è lasciata convincere dalla recita di Valeria e di David e ha capito che i due stanno nascondendo qualcosa. Non solo, ha anche capito che suo marito le sta mentendo e le lettere che ha trovato, ne sono la dimostrazione. Ma capirà che quelle lettere erano state scritte da Valeria e che sono per il suo vero marito, e soprattutto scoprirà perchè Valeria e David fanno finta di essere marito e moglie? Non ci resta che scoprirlo, ecco le ultime news per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 20 giugno 2022

Aurelio scopre da Marcelo che Genoveva ha rovistato tra le sue carte e la tensione tra i due coniugi si acuisce. Marina sembra essere convinta che Dori sia la persona giusta per gestire Felipe anche se Lolita ormai, ha perso la speranza. Felipe non sembra essere molto entusiasta di questa soluzione e per l’ennesima volta crea problemi. Azucena riceve finalmente l’attesa lettera da parte del fidanzato, nella quale però lui le comunica di voler interrompere la relazione. Guillermo invece confessa a sua madre che la ragazza che gli ha rubato il cuore è già impegnata. Non sa però che anche per Azucena è arrivata una pessima notizia…La cerimonia di commemorazione delle vittime dell’attentato ha inizio e un fotografo, dopo essersi scambiato uno sguardo d’intesa con David, inizia a scattare immagini di Valeria seduta al pianoforte. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani alle 14,10 su Canale 5.