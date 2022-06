Beautiful anticipazioni: Liam e Hope di nuovo sereni ma la verità incombe, arresto vicino?

Wyatt (Darin Brooks) è sempre più convinto che Liam (Scott Clifton) e Bill (Don Diamont) gli stiano nascondendo qualcosa. Nel frattempo suo fratello ha invece parlato con Hope per l’ennesima volta si è scusato con lei e si è detto pronto a voltare pagina per ricominciare insieme. A sua moglie confessa di aver passato il momento più brutto della sua vita ma quello che lei non sa è che la situazione è ancora piuttosto complicata. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 1 luglio 2022. Come inizia il nuovo mese in compagnia della soap di Canale 5? Beautiful ci aspetta come sempre domani alle 13,40 ma per i più curiosi, le nostre anticipazioni non mancano. State in allerta perchè le puntate estive della soap americana ci regaleranno diversi colpi di scena!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 1 luglio 2022

Paris (Diamond White) esprime le proprie perplessità a Zoe (Kiara Barnes) sul fidarsi di Quinn (Rena Sofer), date le storie sentite in azienda sul passato della Fuller, ma Zoe ha piena fiducia nella designer.

Dopo che Quinn ha provato a convincerlo di concedere a Zoe una chance, Carter (Lawrence Saint-Victor) rigira la conversazione sui problemi di Quinn con Eric (John McCook). Finalmente Liam accanto a Hope sembra trovare la giusta serenità ma non può far di certo finta che non sia successo nulla. Hope per il momento pensa che suo marito sia sconvolto per quello che è successo con il figlio di Steffy, con la loro separazione, mai potrebbe immaginare che invece il giovane Spencer è coinvolto con la morte di Vinny. Questa storia però, presto verrà alla luce perchè, come ben sappiamo, le bugie hanno le gambe corte! Hope non immagina che c’è una indagine in corso e che Liam è il principale sospettato…Continuate a leggere le nostre anticipazioni per tutte le ultime news da Los Angeles!