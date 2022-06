Una vita anticipazioni: chi è Rodrigo Lluch , il marito di Valeria e che cosa vuole Aurelio da lui?

A Genoveva di fare la brava moglie che non si interessa agli affari di suo marito non interessa a quanto pare un bel niente e dopo 5 anni in cui è stata abbastanza tranquilla, adesso il suo spirito di donna intraprendente torna a bussare alla porta. Ma Aurelio non ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa, che cosa succederà dunque nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 1 luglio 2022. Che cosa succederà nella puntata di Una vita del primo luglio? Domani in onda la prima parte dell’episodio 1425 di Acacias 38 e ovviamente, ne vedremo delle belle, pronti per scoprire tutti i dettagli? Nelle prossime puntate tra l’altro, vedremo come l’arrivo del padre di Guillelmo ad Acacias 38 renderà tutti gli abitanti del quartiere molto nervosi…Ma vediamo adesso la trama di Una vita per la puntata di domani, appuntamento come sempre alle 14,10 su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 1 luglio 2022

Sembra che tra Guillermo e Azucena stia nascendo una certa complicità, ma Pascual ammonisce il figlio perché si concentri sugli studi e non si lasci distrarre dalle ragazze. Ignacio si mostra più attento nei confronti di Alodia e accetta di portarla a teatro.

Genoveva incalza Aurelio, vuole sapere chi è Rodrigo Lluch. Aurelio non cede e minaccia la donna: se non la smetterà di ficcare il naso nei suoi affari, la toglierà di mezzo. Era da tempo che Aurelio non si faceva così minaccioso e a quanto pare, il finto matrimonio, potrebbe essere adesso a rischio. Se non ci sono più gli interessi in comune, ai due, che non provano nessun sentimento l’uno per l’altro, non resta molto…Rosina e Hortensia conoscono Pascual e restano colpite dal suo fascino, ma lo trovano entrambe molto sgarbato. Ed effettivamente l’uomo non desterà subito la simpatia degli abitanti di Acacias 38, sta nascondendo qualcosa oppure questo è realmente il suo carattere? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita, continuate a leggere tutte le nostre news e le anticipazioni per i dettagli!