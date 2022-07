Una vita anticipazioni: Genoveva continua a indagare per scoprire chi è Rodrigo e dove si trova

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta domenica 3 luglio 2022? Niente episodi lunghi per la soap di Canale 5, si va in onda anche nel fine settimana con la classica formula breve. E allora vi raccontiamo tutto quello che accadrà nella puntata di domani, vedremo infatti in onda la prima parte dell’episodio 1426 di Acacias 38. Servante vorrebbe fare un regalo a Fabiana e propende per un rosario. Ramon e Liberto finalmente si riconciliano. Chi invece non ha ancora avuto modo di far pace con Ramon è Lolita che, pur di non discutere con suo suocero, ha deciso di passare alcuni giorni nella locanda di Fabiana, ormai stanca di quello che sta accadendo tra lei e il padre di Antonito…Come andrà a finire tra i due? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, ecco le ultime news per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 3 luglio 2022

Lolita cerca rifugio alla pensione per non discutere con Ramon, al quale non sa se rivelare chi sia in realtà Fidel. Fabiana e Servante cercano di aiutare Lolita ma la situazione non è facile…Come non è facile neppure la situazione economica di Rosina e Liberto, essa infatti è sempre meno rosea, ma Rosina si rifiuta di vendere l’appartamento di Acacias per investire il ricavato nell’affare delle accademie di lingua. Pascual proibisce al figlio Guillermo di passare del tempo con Azucena; non vuole che il ragazzo si distragga dai suoi studi. Nel frattempo Genoveva continua le sue indagini: vuole a tutti i costi sapere chi è Rodrigo e perchè Aurelio ha costretto Valeria e David a fingere di essere una coppia. Ha intenzione di andare avanti con le sue ricerche e non teme di restare scottata anzi…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domenica pomeriggio. Vi ricordiamo che di domenica si va in onda dalle 14,30 alle 15 a seguire poi vedremo le repliche di Grand Hotel.