Beautiful anticipazioni: Quinn smascherata da Eric e sbugiardata, costretta a confessare?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 7 luglio 2022? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Pronti per scoprire le ultime news da Los Angeles? Come avrete visto, ne succedono sempre delle belle in città e questa volta, Quinn l’ha fatta grossa. Mentre Zoe si aspettava di ricevere il suo aiuto, lei è finita a letto con Carter…Intanto Baker ha messo gli occhi su Thomas, convinto che il ragazzo possa avere in qualche modo a che fare con la morte del suo amico Vinny. Ridge è indispettito da questa situazione…Quinn (Rena Sofer) cerca con difficoltà di dare risposte a Zoe (Kiara Barnes), speranzosa che la Fuller abbia fatto progressi in suo favore con Carter (Lawrence Saint-Victor)…E domani, che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 7 luglio 2022

Mentre Hope (Annika Noelle) parla con Thomas (Matthew Atkinson) della sua riconciliazione con Liam (Scott Clifton), quest’ultimo esprime le sue difficoltà a Bill (Don Diamont).

I due vengono interrotti, ancora una volta, da un Wyatt (Darin Brooks) sempre sospettoso del loro comportamento. Il giovane Spencer infatti ha capito che suo padre e suo fratello stanno tramando qualcosa o meglio, che stanno nascondendo qualcosa…

Quinn decide di parlare con Shauna di quello che è successo tra lei e Carter. All’amica quindi racconta che c’è stata una notte di focosa passione tra lei e l’avvocato ma che subito dopo si è resa conto di aver commesso un errore e che adesso non sa neppure come comportarsi con Zoe. Quinn non immagina che suo marito sta ascoltando la conversazione e che molto presto vorrà delle spiegazioni su quello che ha sentito. Quinn è stata smascherata, come reagirà adesso? E che cosa farà Eric la lascerà per sempre? Continuate a seguire le nostre anticipazioni per avere tutte le ultime news sulla soap americana.