Beautiful anticipazioni: Zoe per il momento non scopre Quinn, questa storia sarà svelata?

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 13 luglio 2022? Come avrete visto, Zoe ha scoperto che Carter era insieme a un’altra donna. Mai però immaginerebbe che si tratta di Quinn, visto che lei si fida ciecamente della mamma di Wyatt e in lei ripone tutta la sua fiducia, pensando che possa aiutarla ad avvicinarsi di nuovo a Carter. Ma la mossa, è stata davvero sbagliata e infatti, a letto con l’avvocato, ci è finita proprio la Fuller, tutto questo mentre Eric, dopo aver parlato con Brooke stava persino iniziando a prendere in considerazione l’idea di perdonare Quinn e di andare avanti, dandole una nuova possibilità. Brooke non ha lo stesso pensiero del padre di Ridge ovviamente, soprattutto perchè si sta parlando di Quinn…

Ma vediamo adesso la trama della puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 13 luglio 2022.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 13 luglio 2022

Zoe (Kiara Barnes) inizia a cercare la nuova donna di Carter (Lawrence Saint-Victor) nell’appartamento dell’uomo, ma non trova Quinn (Rena Sofer) che è sotto il letto. Zoe è risentita che Carter sia già andato a letto con un’altra. Brooke (Katherine Kelly Lang) cerca di far capire ad Eric (John McCook) che non è tenuto a salvare il matrimonio con Quinn (Rena Sofer), ma lo stilista la ama.

Zoe, per questa volta, non ha trovato in casa dell’avvocato la donna con cui si stava intrattenendo. Ma quando Quinn e Carter restano da soli, pensano a quello che dovranno fare: tutto deve restare segreto, ma questa relazione andrà avanti oppure no? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Beautiful, continuate a seguirci per scoprire tutte le ultime news da Los Angeles e avere le anticipazioni per gli episodi che vedremo in estate! Vi ricordiamo che come sempre, dopo Beautiful, ci aspetta una nuova puntata di Una vita.