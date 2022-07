Beautiful anticipazioni: Shauna pronta a coprire Quinn, basterà?

Zoe sta cercando in tutti i modi di capire chi è la donna con cui Carter ha trascorso la notte. Anche i Forrester vorrebbero capire che cosa è successo…Prende quindi il via una sorta di indagine, si scoprirà che è Quinn la donna del mistero? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 15 luglio 2022. Pronti per scoprire che cosa accadrà? Come avrete intuito, Zoe ha iniziato a pensare che potrebbe essere Shauna e la madre di Flo, a quanto pare, vuole difendere la sua migliore amica. Si “immolerà” per lei per evitare che si scopra che è stata Quinn a passare la notte con Carter? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di Beautiful per la puntata di domani. Per voi le ultime news da Los Angeles…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 15 luglio 2022

Shauna (Denise Richards) tenta di interrompere sul nascere il melodramma di Zoe (Kiara Barnes): sia lei che Carter (Lawrence Saint-Victor) erano adulti e single, e quanto è successo non è affar suo. Ma la Buckingham insiste per avere risposte su come sia andata la questione, in particolare da Quinn (Rena Sofer): ha coperto la sua migliore amica per tutto il tempo, ingannandola? Zoe sembra aver creduto alla versione di Shauna ma non capisce come mai, Quinn non le abbia detto nulla…La cosa puzza e non poco…

Brooke (Katherine Kelly Lang) insiste affinché Eric (John McCook) non perdoni Quinn: gli è stata fedele per anni solo perché altrimenti avrebbe perso tutto quello che accompagna essere la moglie del ricco stilista! Quello che nessuno sa è che in realtà la Fuller non è stata poi così fedele…

