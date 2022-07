Una vita anticipazioni: il doppio gioco di Marcelo, Genoveva fa di nuovo la mossa giusta?

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 25 luglio 2022: Genoveva se la caverà anche questa volta?

Ultime puntate estive per Una vita che tornerà poi in onda a fine agosto dopo una pausa nel pomeriggio di Canale 5. Come saprete, la soap ha chiuso i battenti in Spagna e Mediaset ha deciso di mandare in ferie Acaicas 38 per avere un maggior numero di puntate a disposizione in autunno! Cosa vedremo quindi nei prossimi episodi? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 25 luglio 2022. Avrete visto che Aurelio ha tutte le intenzioni di far uccidere Genoveva mentre Valeria, dopo aver appreso da David quello che è da sempre il piano dell’imprenditore, lo ha cacciato di casa in malo modo. Cosa succederà adesso? Vi ricordiamo che Una vita ci aspetta domani, come sempre alle 14,10 e domani vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1437 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 25 luglio 2022

Valeria accusa David di averla manipolata sin dall’inizio e lo caccia di casa. Lolita e Ramon discutono per le mancanze di quest’ultimo nei confronti di Moncho e Lolita gli chiede di essere presente alla partenza del nipote. La ragazza ci aveva sperato, aveva creduto che alla fine suo suocero si potesse riavvicinare al bambino ma le cose non sono affatto andate come lei si augurava. Ramon prova a spiegare a Lolita quello che prova, ama il bambino ma non riesce proprio a stare con lui…Pascual offre a Liberto la somma necessaria per ripianare i debiti della tenuta di Rosina e Hortensia. Servante medita di lanciarsi nel commercio delle arance e chiede a Jacinto di diventare suo socio. Azucena e Guillermo hanno un altro faccia a faccia e il giovane prova a spiegarle che è interessato solo a lei. Ramon ascolta le bellissime parole che Lolita dice a Moncho mentre sta dormendo…Questa volta troverà la forza per abbracciare il suo piccolo nipotino? Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta in onda domani su Canale 5.