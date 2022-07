Terra amara anticipazioni: Yilmaz è morto dopo che Demir gli ha sparato? Tutta la verità

Che ne sarà di Yilmaz? Demir gli ha sparato, è morto? Ecco le anticipazioni per le prossime puntate di Terra amara

Colpo di scena nel finale della puntata di oggi di Terra amara e grande attesa per l’episodio di domani. Come saprete la soap di Canale 5 che è molto seguita questa estate, da lunedì prenderà il posto di Una vita e andrà in onda intorno alle 14,30 almeno per le prime tre settimane di agosto…E nelle prossime puntate di Terra amara cercheremo anche di capire che cosa ne sarà di Yilmaz. Tornato nella tenuta di Demir per far sapere alla sua amata che è ancora vivo, l’uomo è stato rintracciato da Demir che ha cercato di convincerlo ad andarsene, facendogli credere che Zuleyha non lo ami più e non voglia sapere più nulla di lui. Ma in realtà le cose non stanno affatto in questo modo. La ragazza infatti, è a casa, disperata perchè ha dato la luce suo figlio. Tutti pensano che sia il bambino di Demir nato prematuro ma in realtà, si tratta del figlio di Yilmaz…Mentre Demir spara al suo rivale in amore, la donna dà alla luce il bambino…Yilmaz cade nel fiume, dopo che Demir sembra averlo colpito più volte alla schiena, che ne sarà di lui morirà? Lo scopriamo con le anticipazioni per le prossime puntate di Terra amara…

Terra amara anticipazioni: che ne sarà di Yilmaz dopo la sparatoria?

Demir ha sparato a Yilmaz ma non sa che il suo rivale in amore non è morto. Il giovane rivela quello che ha fatto a Hunkar e incarica Gaffur di effettuare la ricerca del cadavere. Gulten intanto presta soccorso a Yilmaz e lo affida a Sabahattin, che riesce a salvarlo. Gaffur intuisce che Yilmaz è vivo e ne parla a Demir. Sermin ritiene che Adnan sia nato prematuro e in seguito a rapporti prematrimoniali fra Demir e Zuleyha. La nonna dice che Zuleyha è caduta dalle scale, con Gulten che accusa Saniye di essere complice di Sermin nel tentativo di farla abortire.

Demir racconta a Cengaver un falsa verità, convincendolo che Yilmaz è il fratellastro di Zuleyha che ha tentato di venderla e abusare di lei. L’uomo minaccia Gaffur di essergli complice, pena la morte. Nel frattempo, Fekeli arriva a Cukurova per regolare vecchi conti con gli Yaman… Ovviamente, Zuleyha non sa che il suo grande amore era tornato e che la sta cercando e non sa che è stato colpito. E Yilmaz non sa che lei ha dato alla luce il loro bambino…