Beautiful anticipazioni: la polizia non crede a Liam, la pena potrebbe essere dura

Liam ha confessato di aver investito Vinny ma a quanto pare la sua versione dei fatti non convince: ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani

Per Liam è arrivato il momento più difficile da gestire, quello del faccia a faccia con Baker. Deve raccontare tutta la verità sull’incidente di Vinny e non è detto che la polizia possa credere alla sua versione dei fatti. Liam però ormai ha deciso e andrà fino in fondo a questa storia, anche con l’aiuto di Hope, al suo fianco! Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di Beautiful della puntata di domani, 4 agosto 2022. Come avrete visto, Liam ha cercato in tutti i modi di liberarsi di suo padre tanto che alla fine gli ha dovuto dire che non era pronto a confessare e che aveva cambiato idea. In realtà ha usato un trucco solo per allontanare Spencer e avere modo di parlare direttamente in centrale senza che nessuno si intromettesse. In casa Forrester intanto, senza sapere quello che succede a Liam e a Hope, sono tutti pronti per festeggiare la notizia che Steffy ha da dare…Ma vediamo adesso la trama della puntata di Beautiful di domani, ecco per voi le anticipazioni.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 4 agosto 2022

Thomas (Matthew Atkinson) confida al padre che spera che un giorno le persone non si stupiranno più se lui fa la cosa giusta o qualcosa di buono: significherà che sono tornati veramente a fidarsi e a stimarlo come una brava persona. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) condividono la notizia di aspettare un maschietto con Thomas e Ridge (Thorsten Kaye).

Liam è convinto che raccontando la sua versione dei fatti, possa dimostrare di non aver ucciso in modo volontario Vinny. Ma durante l’interrogatorio, emergono delle zone d’ombra che potrebbero provocare non pochi problemi al giovane Spencer…A Hope non resta che affrontare Bill e dirgli che alla fine Liam ha preso la sua decisione e che si trova nella centrale di polizia dove sta raccontando tutta la sua versione dei fatti sulla morte di Vinny…Cosa ne sarà quindi di Liam? Il figlio di Bill si aspettava di essere compreso e invece, per lui la permanenza in carcere, potrebbe durare molto di più del previsto, in attesa che venga stabilita la cauzione da pagare…

Appuntamento quindi a domani con una nuova imperdibile puntata di Beautiful in onda dalle 13,40 alle 14,30 su Canale 5.