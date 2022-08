Beautiful anticipazioni: Paris a un bivio, raccontare la verità su Quinn o tacere?

Il faccia a faccia tra Quinn e Paris: cosa deciderà di fare la sorella di Zoe, racconterà tutto sulla relazione tra la Fuller e Carter? Ecco le anticipazioni di Beautiful

Pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, cosa vedremo prima di Ferragosto su Canale 5? Liam riuscirà a lasciare il carcere? E Paris che cosa farà, racconterà a Eric la verità su Quinn o deciderà di farsi da parte per non distruggere la felicità di sua sorella che a quanto pare, presto sposerà Carter? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 11 agosto 2022. Shauna ha chiamato Quinn per informarla di quello che sta succedendo: Paris ha ascoltato quello che si sono dette quindi adesso sa tutto e potrebbe raccontare a Zoe la verità sulla relazione con Carter. La Fuller, proprio ora che ha fatto pace con suo marito, non si può permettere di sbagliare e per questo motivo decide di avere un faccia a faccia con la sorella di Zoe. La convincerà a tacere e a non dire nulla di quello che ha scoperto?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 11 agosto 2022

Dopo averle impedito di rivelare a Ridge (Thorsten Kaye) la verità su Carter (Lawrence Saint-Victor) e Quinn (Rena Sofer), Shauna (Denise Richards) cerca di convincere Paris (Diamond White) a tacere per non rovinare la felicità ritrovata di Zoe (Kiara Barnes). Lo stesso cerca di fare Quinn che affronta Paris faccia a faccia e le chiede, quasi implorandola, di tenere questo segreto per se anche perchè la notte passata con Carter non ha avuto nessun valore, si è trattato di un errore, l’avventura di una notte…Quinn alla fine decide di raccontare anche a Carter quello che è successo e chiede l’aiuto dell’avvocato per far si che Paris non racconti nulla a sua sorella…La palla adesso è nelle mani di Paris che potrà, con la sua decisione, provocare un vero e proprio terremoto o lasciare che tutto accada, senza però raccontare la verità…Nelle prossime puntate di Beautiful quindi capiremo quello che Paris deciderà di fare, secondo voi, dirà tutto a Zoe e a Eric?