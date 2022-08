Una vita anticipazioni: Aurelio mette in atto il suo piano. Genoveva incinta, cosa farà con il bambino?

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 24 agosto 2022: Genoveva è incinta ma non vuole un figlio da Aurelio, cosa farà?

Genoveva continua a negare di essere incinta ma è chiaro a tutti che le sue spiegazioni ad Aurelio non corrispondano al vero e che la donna sia realmente in dolce attesa. Per il momento può nasconderlo e continuare a negare ma suo marito la invita a ricordarsi il patto che c’è tra loro: deve avere un figlio. Cosa farà quindi Genoveva? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani, 24 agosto 2022. Domani su canale 5 ci aspetta la prima parte dell’episodio 1441 di Acacias 38 e scopriremo quindi che cosa sta per accadere…Anche Felipe è alle prese con un mistero. Ramon non pensa che Dori sia la persona adatta per le sue cure ma l’avvocato, da quando l’infermiera è entrata nella sua vita, è un altro uomo ed è contento di come stanno andando le cose tra di loro. Per cui ha deciso di fidarsi, nonostante i tanti dubbi avuti…Ma vediamo adesso la trama della puntata di domani, 24 agosto 2022 ricordandovi che Una vita andrà in onda come sempre dopo Beautiful alle 14,10 su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 24 agosto 2022

Ramon e Lolita si riavvicinano, ma Ramon sta tramando qualcosa con Fidel e chiede aiuto a Josè Miguel per vendere dei terreni. Mentre David e Valeria sognano una nuova vita negli Stati Uniti, Aurelio mostra a Marcelo i nuovi laboratori e ordina a Luis di passare alle vie di fatto per costringere i commercianti a vendere i propri locali. Il quartiere si risveglia imbrattato di scritte offensive e si stringe intorno a Fabiana, Lolita e Inma. Ma per Aurelio i problemi non sono finiti perchè l’uomo, deve scoprire se Genoveva è incinta o meno. La Salmeron lo ha minacciato, ancora una volta con le fotografie che dimostrerebbero che è stato lui a uccidere Anabel. Ma Aurelio non ha paura di questa minaccia: se Genoveva mostrasse le foto a tutti, dimostrerebbe di essere complice di Aurelio e di aver provocato la morte di Antonito, di Carmen e di tutte le altre persone che hanno perso la vita dopo l’esplosione…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani su Canale 5.