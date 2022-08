Una vita anticipazioni: Felipe si fida di Dori, fa bene? Genoveva nasconde la gravidanza

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 25 agosto 2022: Genoveva continua a nascondere la sua gravidanza ma Aurelio sa tutto

Pronti per scoprire che cosa vedremo ad Acacias 38 in queste ultime puntate che ci racconteranno il finale della soap spagnola? Le nostre anticipazioni non mancano, stiamo quindi per raccontarvi la trama della puntata di Una vita di domani 25 agosto 2022. Come avrete visto, in queste ultime puntate, una delle story line centrali sembra essere quella dedicata a Genoveva. Aurelio crede che la donna sia incinta ma la Salmeron continua a negare nonostante la nausea, il malessere. Ribadisce che non darebbe mai un figlio a un uomo spregevole come suo marito. Eppure Genoveva nelle prossime puntate di Una vita dovrà fare i conti con la realtà visto che è davvero incinta. Che cosa ne farà del bambino? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita iniziando con la trama di domani, in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1441 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 25 agosto 2022

Fabiana non ha intenzione di farsi mettere i piedi in testa da nessuno e armata di fucile, esce in piazza per far capire che non cederà la sua attività per pochi spiccioli. Marcelo osserva dall’alto tutto quello che sta succedendo in modo da riferire poi ad Aurelio la reazione dei commercianti di Acacias 38…Guillermo vede Azucena salire sulla macchina di Angel per andare all’opera e accetta un invito di Claudia. Pascual e Hortensia litigano e Pascual rimprovera alla donna la sua alterigia. Genoveva riceve un telegramma: Rodrigo Lluch è stato finalmente localizzato a Marburgo. Adesso che cosa farà? Lo dirà a Valeria? Lo farà arrivare ad Acacias 38? Marcelo cerca di scoprire se Genoveva è incinta oppure no mentre Dori, continua a prendere appunti su Felipe…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani alle 14,10 su Canale 5 dopo Beautiful.