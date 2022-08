Beautiful anticipazioni: sarà Hope a liberare Thomas dalla gabbia di Justin?

Hope ha capito che Justin sta nascondendo qualcosa e vuole capire che fine abbia fatto Thomas: ecco le anticipazioni di Beautiful

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful, che cosa accadrà nella puntata di domani, 30 agosto 2022? Quali saranno per Quinn le conseguenze dopo che Eric ha scoperto di esser stato tradito con Carter? La Fuller pensava di avere tutto sotto controllo ma sbagliava visto che Brooke ha ascoltato tutta la sua conversazione con Paris e alla fine, ha svelato gli altarini. Adesso tutto il castello di bugie che la mamma di Wyatt ha costruito è crollato ed Eric non vuole più avere a che fare con lei…Nel frattempo Ridge, dopo aver notato l’assenza di Thomas alla cerimonia, prova a mettersi in contatto con lui ma non ci riesce e ne parla con Steffy. La Forrester apprende in pochi minuti diverse notizie nonostante anche lei abbia qualcosa da dire visto che è nato il suo secondo figlio! Ridge è al settimo cielo per essere diventato ancora una volta nonno! Ma adesso vediamo le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani: la soap americana ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5 e a seguire una nuova puntata da non perdere di Una vita.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 30 agosto 2022

Ridge (Thorsten Kaye) è felice per la nascita del piccolo Hayes, ma è turbato dal fatto che Thomas (Matthew Atkinson) non si sia fatto vivo con la sorella, neppure al telefono. Hope (Annika Noelle) scopre che il telefono di Thomas è nelle mani di Justin (Aaron D. Spears) e ne chiede il motivo. La figlia di Brooke inizia a essere seriamente preoccupata per Thomas e anche Ridge lo cerca per capire che fine abbia fatto. Nessuno però immaginerebbe quello che sta succedendo realmente…Eric, deluso e amareggiato per quello che è accaduto, deve ammettere che Brooke aveva ragione e che forse, avrebbe dovuto ascoltare di più i suoi consigli.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani su Canale5.