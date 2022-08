Una vita anticipazioni: Valeria tornerà insieme a Rodrigo?

Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 1 settembre 2022

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata del primo settembre 2022 di Una vita? Come inizia questo mese in compagnia della soap di Canale 5? Lo scopriamo ovviamente con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata, in onda l’1 settembre su Canale 5 alle 14,10. Siamo giunto alla seconda parte dell’episodio 1444 e ormai mancano poche puntate al gran finale di Una vita con le ultime puntate di Acacias 38. Ultime puntate durante le quali scopriremo che cosa ne sarà di Genoveva e del suo bambino, che cosa faranno Valeria e David, qual è il vero piano di Aurelio. Insomma i colpi di scena arriveranno uno dopo l’altro. Ma iniziamo con la trama della puntata di Una vita per l’episodio di domani…Felipe e Dori ammettono di nutrire dei sentimenti l’uno per l’altra e si baciano. David e Valeria amoreggiano per strada, ignari del fatto che Rodrigo Lluch, rintracciato da Genoveva, è arrivato ad Acacias e li sta spiando. Guillermo confessa a Claudia di essere attratto da Azucena e la ragazza lo schiaffeggia.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 1 settembre 2022

Lolita affronta Ramon per il denaro che ha nascosto, ma lui si rifiuta di darle spiegazioni. La donna prova allora a indagare con Fidel, ma lui dice di non saperne nulla e cerca di tranquillizzarla. Felipe chiede a Dori di restituirgli il diario e le comunica che ricomincerà ad assumere i farmaci. Guillermo e Azucena si incontrano per caso e tra i due riaffiora subito l’intesa, interrotta pero’ dall’intervento di Angel…Per Valeria sta arrivando il momento di incontrare di nuovo, dopo mesi, suo marito ma le cose per la bella musicista nell’ultimo periodo sono molto cambiate…Valeria infatti, pensava che non avrebbe mai più rivisto Rodrigo e si stava preparando per lasciare la Spagna insieme a David…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani su Canale 5 come sempre alle 14,10.