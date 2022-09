Sei sorelle su Rai Premium c’è la data: prima serata per la soap spagnola

Sei sorelle sta per tornare in prima serata su Rai Premium: ecco quando andrà in onda la data, gli orari e le anticipazioni

Vi abbiamo già parlato della decisione della Rai di non mandare in onda Sei sorelle nel pomeriggio della rete, di scegliere per questa settimana le repliche del Paradiso delle signore e di decidere cosa fare con la soap in un secondo momento. E il pubblico, che si aspettava di vedere almeno questa settimana gli altri episodi di Sei sorelle, si è ritrovato senza poter più vedere la soap spagnola. Il motivo di questa scelta, si lega agli ascolti di Sei sorelle: la soap ha deluso le aspettative della Rai e gli ascolti sono stati molto bassi per tutta l’estate. Per cui visto che dal 5 settembre su Rai 1 sono ripartiti sia La vita in diretta che Oggi è un altro giorno, Rai 1 ha deciso di ripartire con Il Paradiso delle signore. Come vi avevamo detto però, la soap spagnola non è stata cancellata ma si sposta su Rai Premium dove andrà in onda in prima serata a partire dal prossimo giovedì. Finalmente siamo quindi in grado di dirvi che Sei sorelle torna in onda dal 15 settembre nella prima serata di Rai Premium. Da quello che leggiamo sulla guida tv ufficiale però, sembra esserci un piccolo problemino, almeno per chi ha visto già la soap in estate su Rai 1.

Nella guida tv ufficiale della Rai infatti, si parla di due episodi di Sei sorelle in onda in prima serata su Rai Premium ma non di due episodi nuovi bensì i primi episodi della serie. Questo significa che Sei sorelle andrà in onda di nuovo da capo?

Sei sorelle in onda su Rai Premium: gli orari

Come si evince dalla guida Tv Rai, Sei sorelle dovrebbe andare in onda su Rai Premium a partire dal 15 settembre. Ci si aspettava però che la soap avrebbe ripreso da dove si era interrotta con le nuove puntate da vedere appunto in prime time. E invece a quanto pare, almeno per le prime settimane, il pubblico rivedrà le puntate già in onda su Rai 1. Questa scelta potrebbe servire per avvicinare una nuova fetta di pubblico che non ha visto la soap in estate e che sceglierà invece di vederla in autunno un po’ come se fosse una serie tv da prima serata.

L’attesa non sarà lunghissima per i telespettatori e le telespettatrici, che aspettano di vedere le puntate inedite, visto che in prime time andranno in onda degli episodi lunghi, a differenza di quanto accadeva nel pomeriggio. Abbiamo infatti in prima serata due ore e mezza di soap per cui pian piano, settimana dopo settimana, Sei sorelle tornerà al punto in cui aveva lasciato. Bisognerà solo armarsi di pazienza e attendere per vedere poi nei prossimi mesi il gran finale a questo punto, sempre su Rai Premium e sempre al giovedì sera a meno che la Rai, non soddisfatta degli ascolti, decida di cambiare nuovamente idea.