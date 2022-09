Sei Sorelle lascia Rai 1: dove vedere le ultime puntate della soap spagnola, orari Rai Premium

Da lunedì Sei sorelle non andrà più in onda su Rai 1ma la soap non è stata cancellata: ecco dove vedere le ultime puntate

Dal 5 settembre 2022 su Rai 1 tornerà in onda Il Paradiso delle signore. Per questa settimana, vedremo episodi in replica. Per rinfrescare la memoria del pubblico, dopo due mesi di pausa estiva, ci sarà una settimana di repliche, in modo da fare il punto della situazione e riprendere da dove avevamo lasciato. Il Paradiso delle signore arriva su Rai 1 al posto di Sei sorelle, la soap spagnola che ha fatto compagnia al pubblico della rete per tutta l’estate. E seppur con ascolti non troppo brillanti, mediamente 1 milione di spettatori e spettatrici hanno seguito la soap. Ora è chiaro che questa fetta di pubblico, voglia sapere come andrà a finire, cosa succederà nelle puntate restanti di Sei sorelle. Come si potrà quindi fare per vedere le puntate di Sei sorelle non trasmesse da Rai 1? Questa volta la rete ha pensato a una soluzione, visto che ci sono a disposizione molti canali tematici. E quindi i fan di Sei sorelle possono stare tranquilli, perchè basterà spostarsi di qualche canale, per vedere le ultime puntate della soap spagnola.

Dove vedere le ultime puntate di Sei sorelle

Sei sorelle andrà in onda in prima serata su Rai Premium, diventerà una sorta di fiction da prime time. Sei sorelle dovrebbe andare in onda al giovedì sera questo significa tra l’altro, che spostandosi in prima serata e avendo due sore di tempo a disposizione ogni sera dovrebbero essere trasmessi 2 episodi integrali della soap. Per il momento però non c’è ancora una data ufficiale, almeno stando alla guida tv, l’8 settembre su Rai Premium, dovrebbe andare in onda il film Cuccioli in festa, quindi non è prevista in programmazione, la prima puntata di Sei sorelle. Vi terremo aggiornati in attesa di scoprire la data ufficiale.

Vi ricordiamo quindi che da domani, su Rai 1 andranno in onda per una settimana le repliche del Paradiso delle signore e poi invece dal 12 settembre vedremo gli episodi inediti.