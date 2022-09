Stop per Terra Amara: Canale 5 sospende la serie turca, cosa succede dopo

Mediaset ha deciso di sospendere Terra amara: dal 19 settembre la soap turca non andrà più in onda. Ecco che cosa succederà

Brutte notizie per i fan di Terra Amara che stanno per affrontare lo stesso destino dei telespettatori e delle telespettatrici che questa estate si erano affezionati a Sei sorelle, soap sospesa da Rai 1. Per Terra amara ci sarà dal 19 settembre lo stesso destino. Come saprete infatti da lunedì cambierà nuovamente il palinsesto di Canale 5 che si arricchirà. Vedremo infatti il ritorno di Uomini e Donne, vedremo il day time di Amici e poi dal 20 anche il day time del Grande Fratello VIP 7. Insomma un pomeriggio affollatissimo per la rete ammiraglia Mediaset, dove non ci sarebbe spazio per Terra amara.

Dal 19 settembre quindi Terra amara non andrà più in onda. L’ultima puntata della soap turca, che a differenza di Sei sorelle ha registrato ottimi ascolti e sarebbe stata un ottimo traino per Pomeriggio 5, andrà in onda il 16 settembre. E poi, che ne sarà di Terra amara sarà possibile vedere i nuovi episodi su Mediaset infinity o in un altro momento? Possiamo anticiparvi che di ufficiale c’è poco ma pare che Mediaset abbia preso la sua decisione. Una scelta di cui vi avevamo parlato già mesi fa, pensando a chi avrebbe preso il posto di Una vita.

Terra amara sospesa: quando tornerà in onda?

Come appunto dicevamo in precedenza, Terra amara dovrebbe essere l’erede di Una vita. Infatti Un altro domani andrà in onda con le sue ultime puntate nei prossimi mesi ma non sembra essere l’erede perfetta per Acacias 38. Per questo motivo, visti gli ottimi ascolti che Terra amara ha fatto, e visto che ci sono poi a disposizione anche delle nuove stagioni, Mediaset avrebbe optato per uno stop ma solo momentaneo. Non è una cancellazione ma solo uno sospensione che tra l’altro, dovrebbe durare poco. Terra amata infatti, tra un paio di mesi, potrebbe andare in onda alle 14,10 al posto di Una vita. Mancano infatti ormai pochi episodi della soap spagnola che sta per salutare il pubblico di Canale 5. Si pensava che Terra amara sarebbe potuta andare in onda solo al sabato, prima di Verissimo, ma invece il gruppo strategico che decide la collocazione dei programmi , ha optato per Una vita come traino per Silvia Toffanin.

In definitiva quindi, i fan di Terra Amara resteranno certamente con l’amaro in bocca ma possono ritenersi anche fortunati visto che questa attesa durerà poco. La soap turca dovrebbe fare ritorno subito dopo Natale o forse con il nuovo anno. Tutto dipenderà dal numero di episodi di Una vita restanti. E su questo vi terremo aggiornati.