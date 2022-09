Una vita anticipazioni: Genoveva alla fine avrà il bambino di Aurelio?

Aurelio sembra volersi assicurare in tutti i modi che Genoveva porti a termine la gravidanza: avrà questo bambino? Ecco le anticipazioni di Una vita

Che cosa succederà nella puntata del venerdì di Una vita? Prima di iniziare con le anticipazioni vi ricordiamo che questa settimana la programmazione di Una vita cambia. La soap spagnola infatti, andrà in onda al sabato, con un episodio molto lungo che terrà compagnia al pubblico per due ore circa prima della puntata d’esordio di Verissimo. Non ci sarà però spazio per la soap alla domenica: Una vita non andrà in onda il 18 settembre. Ma torniamo adesso ad Acacias 38 con le ultime news iniziando dalla puntata di domani, 16 settembre 2022, quando andrà in onda la prima parte dell’episodio 1452 di Acacias 38. Come avrete visto Genoveva ha cercato di aiutare Valeria e allo stesso tempo ha deciso di non cercare di abortire anche se ha intenzione di non mettere alla luce questo bambino, e progetta un altro modo per ottenere quello che vuole. Rodrigo almeno per il momento non ha parlato ma David ha deciso di agire contro Aurelio, senza temere di essere ucciso. Che cosa accadrà adesso? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 16 settembre 2022

Hortensia inventa un nuovo modo per pulire i pavimenti senza doversi inginocchiare a terra; quando Liberto ne parla con gli altri signori di Acacias, questi gli consigliano di brevettare l’invenzione. Azucena si rifiuta di rivedere Angel e sua madre la mette in punizione.

David racconta a Valeria di avere parlato alla stampa del rapimento di Rodrigo. Aurelio corrompe il giornalista Gaztelu: gli chiede di tacere sulla faccenda di Rodrigo e di scrivere invece un articolo sull’utilità dei laboratori Quesada. Il piano di David quindi non sembra andare a buon fine, almeno per il momento… Nel frattempo, viene pubblicata la notizia che Fausto potrebbe essere rilasciato e Ramon ha una crisi di nervi davanti a Lolita. Dori chiede scusa a Lolita per averle tenuto nascosta la storia con Felipe. Aurelio intanto cerca anche di convincere Ignacio a far si che Genoveva porti a termine la sua gravidanza senza che ci siano inciampi.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 16 settembre 2022. Appuntamento come sempre alle 14,10 su Canale 5.