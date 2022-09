Beautiful anticipazioni: Ridge spinge Steffy a sposare Finn senza sapere chi è davvero sua madre

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 21 settembre 2022: chi è davvero la mamma di Finn?

Dopo una piccola pausa finalmente le soap di Canale 5 tornano in onda nel nuovo pomeriggio della rete ricchissimo: da Uomini e Donne al day time di GF VIP e Amici 22. Insomma si fa sul serio…E facciamo sul serio anche noi con le anticipazioni per la puntata di domani di Beautiful. Che cosa succederà nell’episodio in onda il 21 settembre 2022? Carter sta facendo di tutto per aiutare Quinn anche se Eric al momento non sospetta nulla. Chi sente invece puzza di bruciato è Brooke che non riesce a capire come mai il Forrester Senior non metta la parola fine alla storia con Quinn chiudendo anche la sua linea di gioielli. Carter però ha fatto notare che quella linea porta un bel profitto alla Forrester e che non è il caso di chiuderla. Eric però non immagina che Carter e Quinn stiano ancora insieme, di nascosto…Eric nel frattempo ha chiesto a Carter di preparare tutte le carte per il divorzio. Quando Ridge riceve i documenti che arrivano casualmente nel suo ufficio, resta un po’ stupito da quello che legge. E anche Steffy non si capacita di quello che nei documenti viene scritto…Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful, ecco per voi la trama della puntata di domani, la soap ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Paris confida a Zende di aver trovato finalmente un posto dove andare a vivere: sarà ospite a casa di Steffy e Finn. Questi ultimi vivono un momento di grande unione e Ridge spinge la figlia a sposare il suo compagno essendo convinto delle sue eccezionali doti umane e professionali.

Beautiful anticipazioni: la mamma di Finn è una nemica giurata dei Forrester

Quello che Ridge non sa, e che noi vedremo nelle prossime puntate di Beautiful, è che in realtà, tutti i Forrester, Steffy inclusa, conoscono molto bene la madre di Finn…Nei prossimi episodi faremo una scoperta parecchio scioccante perchè si sa, non è Beautiful se di tanto in tanto non ritornano in auge protagonisti del passato della soap. E infatti, molto presto scopriremo che la madre di Finn è niente poco di meno che Sheila…E come immaginerete, la reazione di tutti i Forrester non sarà affatto positiva…