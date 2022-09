Una vita anticipazioni: Genoveva annuncia la sua gravidanza, ma cosa farà con il bambino?

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 1 ottobre 2022: Genoveva è incinta e lo dice a tutti

Puntata lunga domani di Una vita al sabato: che cosa succederà domani, 1 ottobre 2022? Come sempre la soap spagnola andrà in onda prima di Verissimo e sono da non perdere le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani. Dopo aver confessato a Lolita la verità sul suo matrimonio di facciata con David, Valeria chiede a Rodrigo una seconda possibilità e il marito accetta con entusiasmo. Aurelio intanto intima a David di dimenticarsi di Valeria e di andarsene da Acacias, o la pagherà cara. Il piano di Aurelio sta funzionando nel modo giusto? Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, eccole per voi. Vi ricordiamo che vedremo in onda la puntata 1460 e la prima parte della puntata 1461 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 1 ottobre 2022

Si scopre inoltre che Bautista è corrotto e ha passato a Quesada informazioni compromettenti sul coinvolgimento di Ramon nella morte di Fausto. Hortensia decide di autorizzare Azucena a uscire con Guillermo, nella speranza che la ragazza si stufi presto di lui e metta fine alla frequentazione; quando però Guillermo chiede a Pascual di accompagnarlo a formalizzare il corteggiamento, questi rifiuta categoricamente.

Alla pensione, nel bel mezzo di una discussione politica davanti a un caffè, Quesada chiama per rintracciare Ramon e chiedergli di incontrarlo in privato. Genoveva rende finalmente pubblica la sua gravidanza davanti alle signore. Con la complicità di Josè Miguel, Ramon dice una menzogna a Lolita sulla destinazione del suo denaro: lo presterà a Josè Miguel per saldare i suoi debiti di gioco. Dori annuncia a Felipe di volersi prendere una pausa dalla relazione. Come reagirà Felipe a questa decisione, avrà una nuova crisi?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani alle 14,50 su Canale 5. Vi ricordiamo invece che alle 13,40 andrà in onda Beautiful che farà compagnia al pubblico di Canale 5 fino alle 14,50. Il pomeriggio della rete andrà poi avanti con una puntata piena di ospiti di Verissimo.