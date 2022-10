Beautiful anticipazioni: è guerra tra Sheila e Steffy. La moglie di Finn rischia grosso

Che colpo di scena dopo il matrimonio di Steffy e Finn: ecco che ci presenta Sheila e tutti restano senza parole. Le anticipazioni di Beautiful...

Pronti per le imperdibili puntate di Beautiful in onda in questi primi giorni di ottobre? Vi avevamo detto che il mese sarebbe iniziato con il botto con delle puntate davvero da non perdere della soap americana. Ed eccoci qui, finalmente ci siamo, finalmente il grande ritorno di Sheila. Perchè si sa, tutti i personaggi di Beautiful, fanno dei giri immensi ma prima o poi ritornano. E ora è la volta di Sheila! Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 6 ottobre 2022, ci rivelano che finalmente, loro malgrado, i Forrester scopriranno un altro pezzetto di verità sulla vita di Finn. Il bel dottore che è stato adottato, ha sempre sperato di conoscere la sua vera mamma ma quello che non sa e non immagina, è che questa donna è una delle nemiche dei Forrester, forse la peggior persona che sia passata lungo la loro strada. E ora il pubblico comprenderà anche i motivi per i quali, poco prima del si, il padre di Finn era così preoccupato: conosce la situazione e immaginava che sarebbe potuto accadere qualcosa di spiacevole. Ci siamo quasi: Sheila sta per piombare nelle vite dei Forrester…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 6 ottobre 2022

Il giorno del matrimonio di Finn e Steffy è andato tutto come i due neo sposi si aspettavano. Tutto è filato liscio, e finalmente, sono marito e moglie. Quello che però i due non immaginano è che a poca distanza da loro, sta per succedere ben altro. Sheila infatti ha atteso in silenzio che Steffy e Finn si sposassero perchè voleva che suo figlio diventasse un Forrester…

Allontanatosi nella dependance di Eric (John McCook), al fine di informarsi telefonicamente su un paziente, Finn (Tanner Novlan) apprende di non essere solo: una donna sconosciuta gli rivela di essere la sua madre naturale. Il dottore non lo sa, ma si tratta di Sheila Carter (Kimberlin Brown). Finn sembra essere un po’ sorpreso ma allo stesso tempo molto felice per questa notizia e non vede l’ora di raccontare tutto anche a sua moglie. Il problema è che Finn non immagina neppure chi abbia di fronte…

Beautiful anticipazioni: Sheila è di nuovo tra noi

La cerimonia quindi si concluderà nel peggiore dei modi per i Forrester. Finn infatti rientrerà in casa felice con una notizia importante: nel giorno più felice della sua vita ha ritrovato la sua mamma biologica. Non sa che in casa Forrester, tutti conoscono molto bene Sheila…