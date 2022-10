Una vita anticipazioni: Genoveva tenta il suicidio. Chi è il bambino della foto? E la telefonata?

Genoveva sta pensando di togliersi la vita: ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 7 ottobre 2022. Morirà?

La telefonata che Genoveva ha ricevuto da Bilbao l’ha turbata e anche moltissimo. Non sa davvero che cosa fare ma nella sua mente, ci sono solo brutti pensieri…Nel frattempo Aurelio agisce alle sue spalle minacciando Ramon mentre Genoveva, fa una proposta a Rodrigo ma tutto sta per cambiare perchè la donna potrebbe prendere una decisione molto forte…Sta per commettere un gesto estremo? Ve ne parliamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 7 ottobre 2022, vedremo in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1463 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 7 ottobre 2022

Dori stronca le speranze di Felipe e gli dice che lascerà Acacias. Abello si dice pronto a fare un’offerta per il brevetto del manico pulitore. Ramon scopre da Fidel che l’imminente attentato è stato sventato grazie alle informazioni estorte al giovane prigioniero, ma non riesce a gioirne perché è tormentato dai rimorsi. Rodrigo dice a David che preferisce rinunciare a Valeria piuttosto che saperla infelice, gli dà il proprio beneplacito e lo esorta a lasciare Acacias il prima possibile. Gli rivela infatti che Aurelio ha ordinato la sua morte e potrebbe succedere a breve…Dopo aver ricevuto la telefonata da Bilbao, Genoveva è davvero sconvolta. Quando poi esce in strada e incontra Felipe che per l’ennesima volta la umilia e la tratta malissimo, capisce che sta sbagliando tutto e allora, sembra voler prendere una decisione drammatica…

Una vita anticipazioni: Genoveva si toglie la vita?

Genoveva scopre che una sua zia, in punto di morte, ha rivelato un’informazione che la riguarda e che doveva rimanere segreta; in seguito, dopo un duro e umiliante confronto per strada con Felipe, la donna rientra in casa visibilmente scossa e sembra intenzionata ad assumere dei sonniferi, mentre la si vede osservare la fotografia di un bebè.Non solo, nella mente della donna riaffiorano i ricordi di tutti i crimini che ha commesso: dall’omicidio del suo marito banchiere, alla morte di Ursula, passando per l’omicidio di Marcia che ha commesso con le sue stesse mani…Alla donna non resta che prendere una decisione: vuole togliersi la vita. In questo modo metterà anche fine alla vita del bambino che porta in grembo e non permetterà ad Aurelio di diventare padre.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani alle 14,10 su Canale 5.