Beautiful anticipazioni: Sheila torna e i Forrester pensano a un complotto. Finn coinvolto?

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 8 ottobre 2022: è il momento del faccia a faccia, Sheila è tornata

Pronti per le anticipazioni di Beautiful? Sono scoppiettanti…E finalmente ci siamo: la lunga puntata di sabato di Beautiful regalerà i tanto attesi colpi di scena di cui vi abbiamo parlato negli ultimi giorni. Pronti per l’entrata di Sheila ? La donna finalmente si palesa anche se Finn non immagina neppure quello che sta accadendo. Il giovane infatti sembra essere convinto di vivere un sogno: nel giorno del suo matrimonio ha incontrato anche la sua mamma biologica, una coincidenza che non riesce a spiegarsi. Ma in realtà è un piano ben studiato da Sheila…Non ci resta che scoprire i dettagli con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 8 ottobre 2022. Subito dopo la cerimonia, Finn conosce la donna che dice di essere la sua mamma biologica ed è felice di quello che sta accadendo, così contento da voler subito festeggiare con gli altri. E così Sheila viene introdotta in casa di Eric, quello che Finn non sa è che non c’è bisogno di fare le presentazioni perchè tutti conoscono Sheila…E anche molto bene. I genitori di Finn sono scioccati anche se a quanto pare il padre, di aspettava qualcosa di simile. E ovviamente Steffy non riesce a crederci. I suoi incubi stanno diventando realtà. Se lo sentiva che c’era qualcosa che non andava ed ecco che dal passato, il fantasma di Sheila si palesa, ed è lei in carne e ossa.

Beautiful anticipazioni: il ritorno di Sheila

Quando Finn si palesa con Sheila alla festa delle nozze, non riesce a comprendere gli sguardi di terrore die partecipanti e di tutta la famiglia Forrester. Lui non sa chi è davvero quella donna ma loro la conoscono e anche molto bene. Chiaramente, visto come sono andate le cose, Ridge, Eric e l’intera famiglia Forrester sono uniti e credono che sia stato un vero e proprio complotto. Stentano a credere che il padre di Finn non sapesse che Sheila era una loro nemica e iniziano a pensare che ci sia stato un vero e proprio complotto. Steffy non sa che cosa pensare e non sa se suo marito le ha mentito o meno anche se il povero Finn sembra essere davvero caduto dal pero…Eric non riesce a credere che Sheila sia in casa sua. Ma trova la forza per raccontare a Finn tutto quello che negli anni Sheila ha fatto, una serie di crimini per i quali dovrebbe essere in galera e scontare la sua pena. Steffy è così turbata che alla fine si avvicina a Sheila e la schiaffeggia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 8 ottobre 2022.