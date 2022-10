Beautiful anticipazioni: Sheila schiaffeggiata ma non pentita. E’ pronta per la sua vendetta

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 11 ottobre 2022: Sheila sta già pensando alla sua vendetta

Eric ha provato a spiegare a Finn tutto quello che Sheila è stata per la famiglia Forrester. Ha parlato di come si erano amati, di un sentimento forse che entrambi provavano ma poi dell’amara scoperta: per la donna era un amore tossico che l’ha portata a macchiarsi di molti reati, di colpe che neppure con il carcere potrà pagare. Finn ascolta scioccato tutto quello che la famiglia ha da dire sulla sua mamma biologica, mai avrebbe pensato che il giorno più bello della sua vita, si sarebbe trasformato in un incubo. E le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che molto altro deve ancora accadere. Nella puntata di domani 11 ottobre 2022, vedremo quale sarà la reazione di Finn di fronte alle parole di Steffy. La Forrester affronterà faccia a faccia Sheila, ricordandole anche di quanto tentò di uccidere sua madre. Insomma un momento drammatico che di certo Finn non si aspettava…Cosa succederà quindi adesso? Scopriamolo con le anticipazioni per le prossime puntate di Beautiful, partendo proprio dalla puntata di domani, 11 ottobre. La soap di Canale 5 ci aspetta come sempre alle 13,40.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 11 ottobre 2022

Steffy ordina a Sheila di stare lontana dalla sua famiglia, specie da Hayes che non avrà mai modo di conoscere. La ragazza schiaffeggia la Carter, che incassa il colpo con un sorriso. Liam e Hope commentano il finale a sorpresa delle nozze, ripercorrendo la vita di Sheila tra fughe e prigioni psichiatriche: la giovane Logan cita anche il fatto che Finn non è l’unico figlio della Carter! Insomma se la famiglia Forrester pensava di aver messo un punto con Sheila, bhè sbagliava di grosso, visto che adesso il sangue della donna scorre nelle sangue di un membro della famiglia. Steffy non riesce a credere che sia potuto succedere mentre Ridge sembra essere convinto del fatto che Jack sapesse tutto…

Quello che i Forrester sanno bene è che Sheila adesso non se ne starà buona da una parte ma cercherà in qualche modo di dare fastidio a Steffy, cercando di manipolare suo figlio. E anche Steffy ne è consapevole per questo è molto preoccupata. Quello che però nessuno sa è che Sheila in realtà ha in mente un’altra vendetta che cambierà per sempre le vite di tutti i protagonisti della soap di Canale 5.