Beautiful anticipazioni: Sheila si avvicina a Finn e punta a Steffy per vendicarsi

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di lunedì: quali saranno le prossime mosse di Sheila?

Tutti i componenti della famiglia Forrester cercano di capire che cosa fare per fermare Sheila. E’ sempre più evidente infatti che la donna non abbia nessuna intenzione di stare lontano da suo figlio. E infatti Sheila sta pensando a un modo per entrare nella vita di Finn, cercando di manipolarlo. Quello che vuole fare è allontanarlo da Steffy, colpevole di aver schiaffeggiato pubblicamente la Carter. Ma che cosa accadrà nella puntata di Beautiful di lunedì 17 ottobre? Vi ricordiamo infatti che la soap americana non va in onda alla domenica ma si torna lunedì, con una puntata da non perdere…Tra l’altro i colpi di scena in queste ultime puntate non sono mancati. Eric, dopo il ritorno di Sheila a Los Angeles, ha forse riflettuto su quelle che sono state le sue storie passate, sugli errori fatti e alla fine ha deciso di perdonare Quinn e le ha chiesto di tornare insieme, senza divorziare. Il Forrester non sa che Quinn e Carter stanno insieme ma alla fine la Fuller è messa di fronte a una decisione e dovrà capire che cosa fare. Rinuncerà a Eric o a Carter, chi ama davvero? Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata del lunedì di Beautiful, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama del 17 ottobre 2022

Finn, Paris e Zende prendono provvedimenti per tenere lontana Sheila. Carter chiude con dolore la sua relazione con Quinn, che torna a casa da Eric. I due però non sembrano essere molto felici di quello che sta succedendo perchè provano l’uno per l’altro dei sentimenti molto importanti. Ma a quanto pare, la sola strada da prendere era questa e alla fine la scelta è stata fatta. Ridge continua a pensare che Sheila potrebbe essere pericolosa per la sua famiglia e per Steffy in particolare. Lo stilista non sbaglia perchè la Carter ha un nuovo piano in mente e non può permettere in nessun modo che suo figlio le stia lontano e sia plagiato dai Forrester. La vedremo quindi presto di nuovo in azione nelle imperdibili puntate di Beautiful che ci aspettano in questo mese di ottobre.