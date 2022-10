Beautiful anticipazioni: Finn è davvero morto? Tuta la verità

Finn è davvero morto colpito da sua madre Sheila? Sono clamorose le anticipazioni di Beautiful che arrivano dagli Stati Uniti, scopriamo tutti i dettagli

Nelle prossime puntate di Beautiful assisteremo alla vendetta di Sheila. Come avrete capito, la Carter, non ha nessuna intenzione di stare in disparte e vedere suo figlio che fa la bella vita al fianco di Steffy. E’ vero, ha ottenuto qualcosa che voleva, ora nella famiglia Forrester c’è un bambino con il suo stesso sangue. Ma questa è solo una parte della vendetta contro Steffy, che l’ha umiliata davanti a suo figlio, in un giorno importante come il matrimonio. Che cosa accadrà quindi adesso? Ve ne parliamo con delle anticipazioni che ci rivelano, grazie a quanto accaduto qualche tempo fa nelle puntate americane di Beautiful, tutto quello che succederà nella story line che vedrà Finn e Sheila protagonisti. La Carter sta meditando la sua vendetta e presto, vedremo quelle che saranno le conseguenze.

Beautiful anticipazioni: Sheila spara contro Finn

Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda in Italia nelle prossime settimane, assisteremo a dei clamorosi colpi di scena. Infatti Sheila, deciderà di colpire Steffy. Non può accettare che suo figlio stia vicino a una ragazza che le ha mancato di rispetto e per questo, deciderà di andare fino in fondo. Come? Vuole uccidere Steffy. Vedremo una scena davvero molto toccante, con Sheila che punterà la pistola contro la figlia di Ridge. Le cose però non andranno secondo i suoi piani infatti Sheila, colpirà Finn, suo malgrado. Come è possibile? Finn si metterà davanti a sua moglie, sperando di evitare che sua madre faccia fuoco, ma non succederà. Finn sarà colpito…Quello che succederà manderà al manicomio Sheila che sarà anche pazza ma mai avrebbe voluto sparare a suo figlio e fargli del male…

Beautiful anticipazioni: Finn è davvero morto?

Nelle puntate americane della soap in onda in Italia su Canale 5, questa story line ha davvero colpito moltissimo i fan della serie. Il motivo è legato alla morte di Finn. Il giovane dottore, da poco diventato marito di Steffy, è morto per proteggere sua moglie. Vedremo anche il funerale del dottore ma in realtà, possiamo dirvi che nulla è come sembra. Continuate a leggere le nostre anticipazioni perchè piano piano, vi racconteremo tutto quello che è successo davvero a Los Angeles. E possiamo concludere dicendo che Finn non è morto e che questa intricata vicenda, avrà nuovi capitoli…