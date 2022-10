Beautiful anticipazioni: Sheila e Jack uniti da un segreto e Steffy trema

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di lunedì 24 ottobre 2022: il patto segreto di Sheila e Jack

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda lunedì 24 ottobre 2022? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che ci rivelano la trama delle prossime puntate della soap americana. Occhi puntati su Sheila: che cosa farà la donna? Nelle ultime puntate abbiamo scoperto che Jack ha un segreto e che Sheila lo sta ricattando. Jack infatti è il vero padre di Finn, non è solo il suo papà adottivo. Jack e Sheila hanno avuto una relazione clandestina e la Carter quindi adesso lo minaccia…Steffy si prepara per lasciare Los Angeles per qualche giorno, ha infatti degli impegni di lavoro che la porteranno a San Francisco e adesso ha paura, ha paura che Sheila approfitti della sua assenza per avvicinarsi a Finnegan e manipolarlo come solo lei sa fare. Quinn intanto ha notato che Eric non è più lo stesso e pensa che ci possano essere dei problemi tra di loro…

Beautiful anticipazioni: la trama del 24 ottobre 2022

Jack è tormentato dalla possibile reazione di Li e Finn di fronte alla verità: il figlio è nato da una sua relazione extraconiugale con Sheila. Per questo si appresta ad assecondare la richiesta di Sheila. Il momento è propizio in quanto Steffy deve allontanarsi per un breve viaggio di lavoro a San Francisco. Eric decide di rivelare a Quinn il perché non abbia dormito nel loro letto. Il Forrester gli dice che ultimamente ha dei problemi con i rapporti di coppia e ha un deficit sessuale. La Fuller sembra comprendere quello che sta accadendo e in qualche modo sembra essere sollevata visto che aveva temuto di essere lei la causa…Quinn però ama ancora Carter e questo non può dimenticarlo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che andrà in onda il 24 ottobre 2022 su Canale 5. Appuntamento a lunedì come sempre alle 13,40.