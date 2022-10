Una vita anticipazioni: Gabriela perdona Genoveva, ma è davvero sincera? Fidel è gravissimo

Gabriela è davvero sincera con Genoveva o vuole qualcosa da sua madre? Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 25 ottobre 2022

Clamorosi colpi di scena ad Acacias 38. Fidel è stato ferito in un agguato e si teme che possa rischiare la vita. L’uomo, aveva deciso di liberare il ragazzo che aveva sequestrato, per accontentare Lolita ma alla fine, sta pagando quasi con la sua stessa vita per questo gesto…Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda il 25 ottobre 2022. Domani su Canale 5 andrà in onda la prima parte dell’episodio 1474 e come avrete visto, il ferimento di Fidel non è stato il solo colpo di scena. Infatti a casa di Genoveva si è presentata Gabriela, sua figlia… Genoveva non si aspettava di vedersela di fronte ma sa bene che è sempre esistita, era lei la bambina delle foto che guardava da giorni…Cosa accadrà adesso? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita, ecco per voi le ultime news da Acacias 38.

Qui tutta la verità sulla figlia di Genoveva

Una vita anticipazioni: la trama di domani 25 ottobre 2022

Ad Acacias 38 sono tutti sconvolti per quello che è successo a Fidel, non si aspettavano un altro aggiato in piazza e invece è accaduto, a pochi giorni dalla morte di Aurelio…Dopo l’aggressione, Fidel viene ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni sono gravi, tanto che Ignacio consiglia a Lolita e a Ramon di non farsi troppe illusioni. Genoveva incontra la figlia Gabriela e le chiede di rimanere a vivere con lei. In lacrime la donna prova a spiegarle i motivi per i quali ha deciso di non crescerla. Gabriela sembra aver capito le ragioni di sua madre e non sembra essere arrabbiata con lei, anzi. La ragazza mostra di aver compreso i sacrifici che sua madre ha fatto per lei. Le parole di Gabriela, consolano Genoveva che ha sempre sperato di poter stare con Gabriela…Marcelo esprime le sue riserve sulla ragazza a Luzdivina, chiedendosi se non sia un’avventuriera in cerca di soldi. Rosina sorprende Pascual e Hortensia in atteggiamenti affettuosi e le due sorelle finiscono col litigare. Tutti sono preoccupati per le condizioni di Fidel. Genoveva e Gabriela pensano a come recuperare il tempo che hanno perduto: tra le due sembra instaurarsi da subito una certa sintonia. Ma siamo sicuri che Gabriela sia realmente sincera?

Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita.